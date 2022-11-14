Британцы отреклись от поддержки Украины после привязанных к столбам россиян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Британцы возмутились тем, что украинские силовики привязали россиян к столбу в Херсоне Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Читателей британской газеты Daily Mail негативно отреагировали на фотографии привязанных к столбам россиянам в Херсоне и отреклись от Украины. Свое недовольство они высказали в комментариях под соответствующим материалом.

«Это неправильно с точки зрения морали», — отмечает пользователь под ником AZEL. Его поддерживает читатель hgdsri и говорит о том, что этот поступок — бесчеловечный. Wiskas69 же отмечает, что данное событие подчеркивает факт нарушения прав человека украинской стороной.

Пользователи также недовольны тем, что британская газета освещает данное событие. «Закрывайте глаза, здесь не на что смотреть!» — отметил jkis. Читателя jimnyj также возмутило, что Daily Mail не освещает, например, новые законы президента Украины Владимира Зеленского против его же людей.

Ранее сообщалось, что украинские силовики привязали жителей Херсона к столбу. Тем самым они захотели выявить коллаборационистов с российскими силами. 9 ноября вооруженным силам РФ было приказано перегруппироваться на левый берег Днепра.

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — каждый вечер в одном письме. Подписывайтесь на нашу эксклюзивную рассылку !
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Читателей британской газеты Daily Mail негативно отреагировали на фотографии привязанных к столбам россиянам в Херсоне и отреклись от Украины. Свое недовольство они высказали в комментариях под соответствующим материалом. «Это неправильно с точки зрения морали», — отмечает пользователь под ником AZEL. Его поддерживает читатель hgdsri и говорит о том, что этот поступок — бесчеловечный. Wiskas69 же отмечает, что данное событие подчеркивает факт нарушения прав человека украинской стороной. Пользователи также недовольны тем, что британская газета освещает данное событие. «Закрывайте глаза, здесь не на что смотреть!» — отметил jkis. Читателя jimnyj также возмутило, что Daily Mail не освещает, например, новые законы президента Украины Владимира Зеленского против его же людей. Ранее сообщалось, что украинские силовики привязали жителей Херсона к столбу. Тем самым они захотели выявить коллаборационистов с российскими силами. 9 ноября вооруженным силам РФ было приказано перегруппироваться на левый берег Днепра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...