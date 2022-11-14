Британцы отреклись от поддержки Украины после привязанных к столбам россиян

14 ноября 2022 в 17:27 Размер текста - 17 +

Британцы возмутились тем, что украинские силовики привязали россиян к столбу в Херсоне Фото: Aaron Favila/AP/TASS новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Читателей британской газеты Daily Mail негативно отреагировали на фотографии привязанных к столбам россиянам в Херсоне и отреклись от Украины. Свое недовольство они высказали в комментариях под соответствующим материалом. «Это неправильно с точки зрения морали», — отмечает пользователь под ником AZEL. Его поддерживает читатель hgdsri и говорит о том, что этот поступок — бесчеловечный. Wiskas69 же отмечает, что данное событие подчеркивает факт нарушения прав человека украинской стороной. Пользователи также недовольны тем, что британская газета освещает данное событие. «Закрывайте глаза, здесь не на что смотреть!» — отметил jkis. Читателя jimnyj также возмутило, что Daily Mail не освещает, например, новые законы президента Украины Владимира Зеленского против его же людей. Ранее сообщалось, что украинские силовики привязали жителей Херсона к столбу. Тем самым они захотели выявить коллаборационистов с российскими силами. 9 ноября вооруженным силам РФ было приказано перегруппироваться на левый берег Днепра.

Читателей британской газеты Daily Mail негативно отреагировали на фотографии привязанных к столбам россиянам в Херсоне и отреклись от Украины. Свое недовольство они высказали в комментариях под соответствующим материалом. «Это неправильно с точки зрения морали», — отмечает пользователь под ником AZEL. Его поддерживает читатель hgdsri и говорит о том, что этот поступок — бесчеловечный. Wiskas69 же отмечает, что данное событие подчеркивает факт нарушения прав человека украинской стороной. Пользователи также недовольны тем, что британская газета освещает данное событие. «Закрывайте глаза, здесь не на что смотреть!» — отметил jkis. Читателя jimnyj также возмутило, что Daily Mail не освещает, например, новые законы президента Украины Владимира Зеленского против его же людей. Ранее сообщалось, что украинские силовики привязали жителей Херсона к столбу. Тем самым они захотели выявить коллаборационистов с российскими силами. 9 ноября вооруженным силам РФ было приказано перегруппироваться на левый берег Днепра.