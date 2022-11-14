Читателей британской газеты Daily Mail негативно отреагировали на фотографии привязанных к столбам россиянам в Херсоне и отреклись от Украины. Свое недовольство они высказали в комментариях под соответствующим материалом.
«Это неправильно с точки зрения морали», — отмечает пользователь под ником AZEL. Его поддерживает читатель hgdsri и говорит о том, что этот поступок — бесчеловечный. Wiskas69 же отмечает, что данное событие подчеркивает факт нарушения прав человека украинской стороной.
Пользователи также недовольны тем, что британская газета освещает данное событие. «Закрывайте глаза, здесь не на что смотреть!» — отметил jkis. Читателя jimnyj также возмутило, что Daily Mail не освещает, например, новые законы президента Украины Владимира Зеленского против его же людей.
Ранее сообщалось, что украинские силовики привязали жителей Херсона к столбу. Тем самым они захотели выявить коллаборационистов с российскими силами. 9 ноября вооруженным силам РФ было приказано перегруппироваться на левый берег Днепра.
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Читателей британской газеты Daily Mail негативно отреагировали на фотографии привязанных к столбам россиянам в Херсоне и отреклись от Украины. Свое недовольство они высказали в комментариях под соответствующим материалом. «Это неправильно с точки зрения морали», — отмечает пользователь под ником AZEL. Его поддерживает читатель hgdsri и говорит о том, что этот поступок — бесчеловечный. Wiskas69 же отмечает, что данное событие подчеркивает факт нарушения прав человека украинской стороной. Пользователи также недовольны тем, что британская газета освещает данное событие. «Закрывайте глаза, здесь не на что смотреть!» — отметил jkis. Читателя jimnyj также возмутило, что Daily Mail не освещает, например, новые законы президента Украины Владимира Зеленского против его же людей. Ранее сообщалось, что украинские силовики привязали жителей Херсона к столбу. Тем самым они захотели выявить коллаборационистов с российскими силами. 9 ноября вооруженным силам РФ было приказано перегруппироваться на левый берег Днепра.