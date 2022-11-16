Журналистка США назвала Зеленского мошенником и «грязным актером» после взрыва ракет в Польше

17 ноября 2022 в 05:56 Размер текста - 17 +

Кэндис Оуэнс обвинила Зеленского в мошенничестве после ракетного обстрела Польши Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Президент Украины Владимир Зеленский является настоящим мошенником и «грязным актером», поскольку после удара украинских ракет в Польше он попытался возложить вину за произошедшее на Россию. Такое мнение высказала ведущая Кэндис Оуэнс в эфире Fox News. «Вчера Зеленский попытался начать Третью мировую войну, намеренно вводя общественность в заблуждение», — написала Оуэнс в Twitter (заблокирован в РФ). «Он грязный актер, которого западные пропагандистские сети ложно провозглашают героем. Граждане Украины, России и Америки страдают от последствий лжи», — отметила она. Эксперт отметила, что официальные лица США, Польши и НАТО отрицают, что ракеты были запущены из России. Вместо этого они предположили, что ракету выпустили украинские силы, напомнила она. Журналистка считает, что инцидент был преднамеренной попыткой Зеленского начать атаку под чужим флагом, которая вынудит НАТО вступить войну. «Украина — это полная остановка разведывательной операции, отсюда и уровень поддержки Зеленского в операции «Пересмешник», — подытожила она. Две ракеты упали на территории Польши 15 ноября, в результате чего погибли два человека. Зеленский тут же заявил, что снаряды принадлежат России. При этом президент Польши Анжей Дуда, напротив, считает, что ракеты принадлежат украинской ПВО. Минобороны РФ отрицает причастность России к произошедшему.

Президент Украины Владимир Зеленский является настоящим мошенником и «грязным актером», поскольку после удара украинских ракет в Польше он попытался возложить вину за произошедшее на Россию. Такое мнение высказала ведущая Кэндис Оуэнс в эфире Fox News. «Вчера Зеленский попытался начать Третью мировую войну, намеренно вводя общественность в заблуждение», — написала Оуэнс в Twitter (заблокирован в РФ). «Он грязный актер, которого западные пропагандистские сети ложно провозглашают героем. Граждане Украины, России и Америки страдают от последствий лжи», — отметила она. Эксперт отметила, что официальные лица США, Польши и НАТО отрицают, что ракеты были запущены из России. Вместо этого они предположили, что ракету выпустили украинские силы, напомнила она. Журналистка считает, что инцидент был преднамеренной попыткой Зеленского начать атаку под чужим флагом, которая вынудит НАТО вступить войну. «Украина — это полная остановка разведывательной операции, отсюда и уровень поддержки Зеленского в операции «Пересмешник», — подытожила она. Две ракеты упали на территории Польши 15 ноября, в результате чего погибли два человека. Зеленский тут же заявил, что снаряды принадлежат России. При этом президент Польши Анжей Дуда, напротив, считает, что ракеты принадлежат украинской ПВО. Минобороны РФ отрицает причастность России к произошедшему.