16 ноября 2022

В Тюменской области жена получит миллион рублей за смерть мужа

© Служба новостей «URA.RU»
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Супруга погибшего подала в суд на работодателя, который не проследил за безопасностью ее мужа Фото:

За смерть супруга в результате травмы на работе его жена получит компенсацию в миллион рублей, судебное решение вынесено в Тобольске (Тюменская область). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

«ООО „Промстрой“ выплатит миллион рублей супруге работника, погибшего в результате травмы. Исковое заявление рассмотрел Тобольский городской суд», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Несчастный случай с водителем «Урала» случился в ноябре 2021 года, в рабочем поселке на автодороге Междуреченск — Чульжан (Кемеровская область). Мужчина чинил автомобиль, когда ему на ногу упало самодельное устройство для демонтажа коробки передач. От травмы открылось кровотечение и вскоре водитель умер, не дождавшись приезда скорой помощи.

По итогам расследования был сделан вывод, что в случившемся виновата неудовлетворительная организация производства работ на предприятии. Жена погибшего обратилась в суд, чтобы получить с работодателя компенсацию морального вреда.

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За смерть супруга в результате травмы на работе его жена получит компенсацию в миллион рублей, судебное решение вынесено в Тобольске (Тюменская область). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «ООО „Промстрой“ выплатит миллион рублей супруге работника, погибшего в результате травмы. Исковое заявление рассмотрел Тобольский городской суд», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Несчастный случай с водителем «Урала» случился в ноябре 2021 года, в рабочем поселке на автодороге Междуреченск — Чульжан (Кемеровская область). Мужчина чинил автомобиль, когда ему на ногу упало самодельное устройство для демонтажа коробки передач. От травмы открылось кровотечение и вскоре водитель умер, не дождавшись приезда скорой помощи. По итогам расследования был сделан вывод, что в случившемся виновата неудовлетворительная организация производства работ на предприятии. Жена погибшего обратилась в суд, чтобы получить с работодателя компенсацию морального вреда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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