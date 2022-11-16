В Тюменской области жена получит миллион рублей за смерть мужа

17 ноября 2022 в 17:37 Размер текста - 17 +

Супруга погибшего подала в суд на работодателя, который не проследил за безопасностью ее мужа Фото: Денис Моргунов © URA.RU За смерть супруга в результате травмы на работе его жена получит компенсацию в миллион рублей, судебное решение вынесено в Тобольске (Тюменская область). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «ООО „Промстрой“ выплатит миллион рублей супруге работника, погибшего в результате травмы. Исковое заявление рассмотрел Тобольский городской суд», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Несчастный случай с водителем «Урала» случился в ноябре 2021 года, в рабочем поселке на автодороге Междуреченск — Чульжан (Кемеровская область). Мужчина чинил автомобиль, когда ему на ногу упало самодельное устройство для демонтажа коробки передач. От травмы открылось кровотечение и вскоре водитель умер, не дождавшись приезда скорой помощи. По итогам расследования был сделан вывод, что в случившемся виновата неудовлетворительная организация производства работ на предприятии. Жена погибшего обратилась в суд, чтобы получить с работодателя компенсацию морального вреда.

За смерть супруга в результате травмы на работе его жена получит компенсацию в миллион рублей, судебное решение вынесено в Тобольске (Тюменская область). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «ООО „Промстрой“ выплатит миллион рублей супруге работника, погибшего в результате травмы. Исковое заявление рассмотрел Тобольский городской суд», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Несчастный случай с водителем «Урала» случился в ноябре 2021 года, в рабочем поселке на автодороге Междуреченск — Чульжан (Кемеровская область). Мужчина чинил автомобиль, когда ему на ногу упало самодельное устройство для демонтажа коробки передач. От травмы открылось кровотечение и вскоре водитель умер, не дождавшись приезда скорой помощи. По итогам расследования был сделан вывод, что в случившемся виновата неудовлетворительная организация производства работ на предприятии. Жена погибшего обратилась в суд, чтобы получить с работодателя компенсацию морального вреда.