В Тюменской области жена получит миллион рублей за смерть мужа

За смерть супруга в результате травмы на работе его жена получит компенсацию в миллион рублей, судебное решение вынесено в Тобольске (Тюменская область). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.
«ООО „Промстрой“ выплатит миллион рублей супруге работника, погибшего в результате травмы. Исковое заявление рассмотрел Тобольский городской суд», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
Несчастный случай с водителем «Урала» случился в ноябре 2021 года, в рабочем поселке на автодороге Междуреченск — Чульжан (Кемеровская область). Мужчина чинил автомобиль, когда ему на ногу упало самодельное устройство для демонтажа коробки передач. От травмы открылось кровотечение и вскоре водитель умер, не дождавшись приезда скорой помощи.
По итогам расследования был сделан вывод, что в случившемся виновата неудовлетворительная организация производства работ на предприятии. Жена погибшего обратилась в суд, чтобы получить с работодателя компенсацию морального вреда.
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