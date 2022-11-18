18 ноября 2022

Жители одного из домов Нижнего Тагила жалуются на нашествие бездомных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кормление бездомных и малоимущих граждан благотворительной организацией. Челябинск, маргиналы, бомжи, теплотрасса, бездомные, нищий
Жильцы устали бороться с антисанитарией бомжей Фото:

В доме № 7 по улице 9 Января, что в Северном микрорайоне Нижнего Тагила, жильцы жалуются на нашествие бомжей. Об этом тагильчане поделились в соцсетях.

«Какая-то „банда бомжей“ регулярно пьянствует, испражняется и мусорит, мы не можем постоянно это убирать. Как только приводим в порядок наш подъезд, не проходит и дня, ситуация повторяется», — рассказала местная жительница в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Жительница также отметила, что управляющая компания не принимает меры для наведения порядка в доме лишь, «исправно выставляет квитанции за оказанные услуги». Корреспондент URA.RU направил запрос в местную управляющую компанию. На момент публикации новости ответ получен не был.

Ранее URA.RU сообщало, что жители микрорайона Новая Сортировка в городе Екатеринбурге пожаловались на бомжей, которые поселились в их доме. По словам жителей ситуация длится уже не один год.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

В доме № 7 по улице 9 Января, что в Северном микрорайоне Нижнего Тагила, жильцы жалуются на нашествие бомжей. Об этом тагильчане поделились в соцсетях. «Какая-то „банда бомжей“ регулярно пьянствует, испражняется и мусорит, мы не можем постоянно это убирать. Как только приводим в порядок наш подъезд, не проходит и дня, ситуация повторяется», — рассказала местная жительница в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил». Жительница также отметила, что управляющая компания не принимает меры для наведения порядка в доме лишь, «исправно выставляет квитанции за оказанные услуги». Корреспондент URA.RU направил запрос в местную управляющую компанию. На момент публикации новости ответ получен не был. Ранее URA.RU сообщало, что жители микрорайона Новая Сортировка в городе Екатеринбурге пожаловались на бомжей, которые поселились в их доме. По словам жителей ситуация длится уже не один год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...