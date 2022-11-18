Жители одного из домов Нижнего Тагила жалуются на нашествие бездомных

Жильцы устали бороться с антисанитарией бомжей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В доме № 7 по улице 9 Января, что в Северном микрорайоне Нижнего Тагила, жильцы жалуются на нашествие бомжей. Об этом тагильчане поделились в соцсетях.

«Какая-то „банда бомжей“ регулярно пьянствует, испражняется и мусорит, мы не можем постоянно это убирать. Как только приводим в порядок наш подъезд, не проходит и дня, ситуация повторяется», — рассказала местная жительница в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Жительница также отметила, что управляющая компания не принимает меры для наведения порядка в доме лишь, «исправно выставляет квитанции за оказанные услуги». Корреспондент URA.RU направил запрос в местную управляющую компанию. На момент публикации новости ответ получен не был.

Ранее URA.RU сообщало, что жители микрорайона Новая Сортировка в городе Екатеринбурге пожаловались на бомжей, которые поселились в их доме. По словам жителей ситуация длится уже не один год.