Жители екатеринбургского микрорайона Новая Сортировка пожаловались на лиц без определенного места жительства, которые поселились в подъезде многоэтажного дома. Об этом екатеринбуржцы рассказали в соцсетях.
«Невозможно выйти на лестницу, так как там спят десятки бомжей, полиция уже не приезжает. Чтобы попасть в подъезд, бомжи клеят на магниты домофона изоленты, стяжки, скотч, ломают доводчики. На лестнице сплошная антисанитария: шприцы, наркотики, человеческие фекалии», — рассказал местный житель в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
По словам местного, подобная ситуация происходит уже два года, а обращения в правовые инстанции не помогают. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга, в администрацию Железнодорожного района и в управляющую компанию дома. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге неизвестные облили горючей жидкостью и подожгли 35-летнего бездомного. У пострадавшего сильные ожоги верхней части тела.
Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»
Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»
Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»
Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»
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Жители екатеринбургского микрорайона Новая Сортировка пожаловались на лиц без определенного места жительства, которые поселились в подъезде многоэтажного дома. Об этом екатеринбуржцы рассказали в соцсетях. «Невозможно выйти на лестницу, так как там спят десятки бомжей, полиция уже не приезжает. Чтобы попасть в подъезд, бомжи клеят на магниты домофона изоленты, стяжки, скотч, ломают доводчики. На лестнице сплошная антисанитария: шприцы, наркотики, человеческие фекалии», — рассказал местный житель в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». По словам местного, подобная ситуация происходит уже два года, а обращения в правовые инстанции не помогают. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга, в администрацию Железнодорожного района и в управляющую компанию дома. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге неизвестные облили горючей жидкостью и подожгли 35-летнего бездомного. У пострадавшего сильные ожоги верхней части тела.