Бездомные ночуют в подъезде уже два года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители екатеринбургского микрорайона Новая Сортировка пожаловались на лиц без определенного места жительства, которые поселились в подъезде многоэтажного дома. Об этом екатеринбуржцы рассказали в соцсетях.

«Невозможно выйти на лестницу, так как там спят десятки бомжей, полиция уже не приезжает. Чтобы попасть в подъезд, бомжи клеят на магниты домофона изоленты, стяжки, скотч, ломают доводчики. На лестнице сплошная антисанитария: шприцы, наркотики, человеческие фекалии», — рассказал местный житель в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

По словам местного, подобная ситуация происходит уже два года, а обращения в правовые инстанции не помогают. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга, в администрацию Железнодорожного района и в управляющую компанию дома. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге неизвестные облили горючей жидкостью и подожгли 35-летнего бездомного. У пострадавшего сильные ожоги верхней части тела.

Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»

Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»

Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»