09 ноября 2022

Екатеринбуржцы пожаловались на бомжей, поселившихся в подъезде дома. Фото

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Город. Курган, бомж на помойке, помойка, бомжи, бездомные, контейнер для мусора
Бездомные ночуют в подъезде уже два года Фото:

Жители екатеринбургского микрорайона Новая Сортировка пожаловались на лиц без определенного места жительства, которые поселились в подъезде многоэтажного дома. Об этом екатеринбуржцы рассказали в соцсетях.

«Невозможно выйти на лестницу, так как там спят десятки бомжей, полиция уже не приезжает. Чтобы попасть в подъезд, бомжи клеят на магниты домофона изоленты, стяжки, скотч, ломают доводчики. На лестнице сплошная антисанитария: шприцы, наркотики, человеческие фекалии», — рассказал местный житель в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

По словам местного, подобная ситуация происходит уже два года, а обращения в правовые инстанции не помогают. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга, в администрацию Железнодорожного района и в управляющую компанию дома. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге неизвестные облили горючей жидкостью и подожгли 35-летнего бездомного. У пострадавшего сильные ожоги верхней части тела.

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Жители екатеринбургского микрорайона Новая Сортировка пожаловались на лиц без определенного места жительства, которые поселились в подъезде многоэтажного дома. Об этом екатеринбуржцы рассказали в соцсетях. «Невозможно выйти на лестницу, так как там спят десятки бомжей, полиция уже не приезжает. Чтобы попасть в подъезд, бомжи клеят на магниты домофона изоленты, стяжки, скотч, ломают доводчики. На лестнице сплошная антисанитария: шприцы, наркотики, человеческие фекалии», — рассказал местный житель в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». По словам местного, подобная ситуация происходит уже два года, а обращения в правовые инстанции не помогают. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга, в администрацию Железнодорожного района и в управляющую компанию дома. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге неизвестные облили горючей жидкостью и подожгли 35-летнего бездомного. У пострадавшего сильные ожоги верхней части тела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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