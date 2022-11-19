19 ноября 2022

Политолог Громский: чем Эрдогану выгодно завершение конфликта на Украине

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, флаг рф, флаг турции, триколор, флаг россии, реджеп эрдоган
Выгода Эрдогана от окончания боевых действий на Украине заключается в восстановлении турпотока Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Скорое завершение конфликта на Украине будет означать для президента Турции Реджепа Эрдогана окончание политики игнорирования санкций против России, которая невыгодна турецким властям в свете отношений с Западом, а также снижение давления на туризм в стране и продолжение поставок топлива. Такое мнение выразил эксперт Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский.

«Эрдогану сегодня мир на Украине и ослабление санкционного давления на нашу страну элементарно выгодны. Во-первых, ситуация, когда западные партнеры „позволяют“ руководству Турции игнорировать санкции, не продлится долго», — цитирует Громского интернет-издание «Подмосковье сегодня». Среди других причин политолог добавил также стабильные поставки топлива и восстановление турпотока в страну. В связи с закрытием неба во многих европейских странах из-за боевых действий на Украине приток туристов в Турции значительно сократился.

Ранее Реджеп Эрдоган и президент России Владимир Путин обсудили перспективы создания газового хаба в Турции. Также турецкий лидер поблагодарил Путина за его конструктивную позицию по продлению на 120 дней Стамбульского соглашения об экспорте зерна.

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Скорое завершение конфликта на Украине будет означать для президента Турции Реджепа Эрдогана окончание политики игнорирования санкций против России, которая невыгодна турецким властям в свете отношений с Западом, а также снижение давления на туризм в стране и продолжение поставок топлива. Такое мнение выразил эксперт Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский. «Эрдогану сегодня мир на Украине и ослабление санкционного давления на нашу страну элементарно выгодны. Во-первых, ситуация, когда западные партнеры „позволяют“ руководству Турции игнорировать санкции, не продлится долго», — цитирует Громского интернет-издание «Подмосковье сегодня». Среди других причин политолог добавил также стабильные поставки топлива и восстановление турпотока в страну. В связи с закрытием неба во многих европейских странах из-за боевых действий на Украине приток туристов в Турции значительно сократился. Ранее Реджеп Эрдоган и президент России Владимир Путин обсудили перспективы создания газового хаба в Турции. Также турецкий лидер поблагодарил Путина за его конструктивную позицию по продлению на 120 дней Стамбульского соглашения об экспорте зерна.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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