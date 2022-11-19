Политолог Громский: чем Эрдогану выгодно завершение конфликта на Украине

20 ноября 2022 в 07:44 Размер текста - 17 +

Выгода Эрдогана от окончания боевых действий на Украине заключается в восстановлении турпотока Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Скорое завершение конфликта на Украине будет означать для президента Турции Реджепа Эрдогана окончание политики игнорирования санкций против России, которая невыгодна турецким властям в свете отношений с Западом, а также снижение давления на туризм в стране и продолжение поставок топлива. Такое мнение выразил эксперт Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский. «Эрдогану сегодня мир на Украине и ослабление санкционного давления на нашу страну элементарно выгодны. Во-первых, ситуация, когда западные партнеры „позволяют“ руководству Турции игнорировать санкции, не продлится долго», — цитирует Громского интернет-издание «Подмосковье сегодня». Среди других причин политолог добавил также стабильные поставки топлива и восстановление турпотока в страну. В связи с закрытием неба во многих европейских странах из-за боевых действий на Украине приток туристов в Турции значительно сократился. Ранее Реджеп Эрдоган и президент России Владимир Путин обсудили перспективы создания газового хаба в Турции. Также турецкий лидер поблагодарил Путина за его конструктивную позицию по продлению на 120 дней Стамбульского соглашения об экспорте зерна.

Скорое завершение конфликта на Украине будет означать для президента Турции Реджепа Эрдогана окончание политики игнорирования санкций против России, которая невыгодна турецким властям в свете отношений с Западом, а также снижение давления на туризм в стране и продолжение поставок топлива. Такое мнение выразил эксперт Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский. «Эрдогану сегодня мир на Украине и ослабление санкционного давления на нашу страну элементарно выгодны. Во-первых, ситуация, когда западные партнеры „позволяют“ руководству Турции игнорировать санкции, не продлится долго», — цитирует Громского интернет-издание «Подмосковье сегодня». Среди других причин политолог добавил также стабильные поставки топлива и восстановление турпотока в страну. В связи с закрытием неба во многих европейских странах из-за боевых действий на Украине приток туристов в Турции значительно сократился. Ранее Реджеп Эрдоган и президент России Владимир Путин обсудили перспективы создания газового хаба в Турции. Также турецкий лидер поблагодарил Путина за его конструктивную позицию по продлению на 120 дней Стамбульского соглашения об экспорте зерна.