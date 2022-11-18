Путин и Эрдоган обсудили детали создания газового хаба в Турции

18 ноября 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

Хаб в Турции обеспечит газом страны Европы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили перспективы газового хаба в Турции. Об этом сообщается на сайте президента России. «Особое внимание [в ходе телефонного разговора Путина и Эрдогана] уделено перспективам реализации выдвинутой президентом России в октябре и поддержанной Эрдоганом инициативы создания на территории Турции крупного „газового хаба“», — говорится в сообщении об итогах переговоров президентов. Оно опубликованно на сайте президента России. Инициатива создать в Турции международный газовый хаб была предложена Путиным. Эрдоган, в свою очередь, поддержал предложение российского президента. Он отмечал, что на создание хаба, по которому можно будет поставлять газ в Европу, надеются многие европейские страны.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили перспективы газового хаба в Турции. Об этом сообщается на сайте президента России. «Особое внимание [в ходе телефонного разговора Путина и Эрдогана] уделено перспективам реализации выдвинутой президентом России в октябре и поддержанной Эрдоганом инициативы создания на территории Турции крупного „газового хаба“», — говорится в сообщении об итогах переговоров президентов. Оно опубликованно на сайте президента России. Инициатива создать в Турции международный газовый хаб была предложена Путиным. Эрдоган, в свою очередь, поддержал предложение российского президента. Он отмечал, что на создание хаба, по которому можно будет поставлять газ в Европу, надеются многие европейские страны.