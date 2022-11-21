В Свердловской области ввели карантин из-за опасного вируса у коров

В деревне Мартынова объявлен карантин по лейкозу крупного рогатого скота

В деревне Мартынова объявлен карантин по лейкозу крупного рогатого скота Фото: Анна Майорова © URA.RU

В частном хозяйстве деревни Мартынова (Свердловская область) объявлен карантин по лейкозу крупного рогатого скота. Карантин будет действовать до мая 2023 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации Пышминского ГО.

«Хозяйство нельзя посещать посторонним лицам. Кроме всего, с его территории запрещается вывозить животных. Запрещается содержать в одном помещении одновременно зараженных и здоровых коров. Под запретом и проведение сельскохозяйственных ярмарок с использованием продуктов больных животных», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что партия яблок из Кыргызстана весом 1,2 тонны оказалась заражена карантинным вредителем. Несмотря на нарушение, фрукты допущены к продаже.