Челябинский генерал МВД представил нового заместителя

Генерал-лейтенант Михаил Скоков представил челябинским полицейским нового заместителя по работе с личным составом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Полковник полиции Николай Савенко стал заместителем начальника ГУ МВД по Челябинской области. Руководитель полицейского главка, генерал-лейтенант Михаил Скоков представил его сотрудникам 28 ноября, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В управлении Савенко будет курировать работу с личным составом.

«Генерал-лейтенант Скоков выразил уверенность, что его профессионализм, высокая ответственность и организаторские способности Савенко позволят правильно выстроить работу кадрового подразделения. В первую очередь, ему поставлены задачи по созданию комфортных условий службы и обеспечению благоприятного психологического климата в коллективах органов внутренних дел Южного Урала», — пояснили URA.RU в пресс-службе.

До переезда в Челябинскую область Николай Владимирович Савенко занимал пост замначальника Управления по работе с личным составом — начальника отдела комплектования в полицейском главке Краснодарского края. На службу в органы МВД он поступил в 1998 году, весь его трудовой путь связан с работой в кадровых подразделениях, имеет большой опыт морально-психологической работы. Окончил Краснодарский юридический институт МВД России и Московский социально-психологический институт. Женат, воспитывает троих детей.

До Савенко за работу с личным составом временно отвечал полковник полиции Виталий Шеленков. В полицию он перешел из Росгвардии, и в ноябре покинул должность в связи с состоянием здоровья и по семейным обстоятельствам.