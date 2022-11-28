В Тюмени откроют бесплатные курсы военной подготовки

Жители Тюмени смогут бесплатно пройти «курс молодого бойца» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Участники локальных конфликтов, имеющие опыт участия в боевых действиях, планируют открыть в Тюмени бесплатные курсы военной подготовки. Об этом URA.RU рассказал один из активистов. Он добавил, что программа обучения будет включать в себя инженерную, тактическую и медицинскую подготовку.

«У нас есть свое неформальное боевое братство, в котором состоят участники вооруженных конфликтов в Афганистане и Чечне. Все — с реальным опытом. Нам есть, чему научить ребят. Уже есть пять инструкторов, которые готовы бесплатно проводить занятия для мужчин любого возраста», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что в данный момент активисты разрабатывают программу обучения. «Сейчас обсуждаем, что включить в программу. Планируем, что курс обучения по времени будет занимать 4 — 5 дней. Считаем, что в наше время мужчинам полезно знать какие-то основные, элементарные вещи, относящиеся к военному делу. Готовы научить этому бесплатно», — отметил инсайдер URA.RU.

Тюменец отметил, что бесплатные курсы по военной подготовке горожан начнут работать с января 2023 года. О месте и времени проведения занятий организаторы планируют сообщить дополнительно через социальные сети.