28 ноября 2022
27 ноября 2022

В Тюмени откроют бесплатные курсы военной подготовки

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Тюмени смогут бесплатно пройти «курс молодого бойца» Фото:

Участники локальных конфликтов, имеющие опыт участия в боевых действиях, планируют открыть в Тюмени бесплатные курсы военной подготовки. Об этом URA.RU рассказал один из активистов. Он добавил, что программа обучения будет включать в себя инженерную, тактическую и медицинскую подготовку.

«У нас есть свое неформальное боевое братство, в котором состоят участники вооруженных конфликтов в Афганистане и Чечне. Все — с реальным опытом. Нам есть, чему научить ребят. Уже есть пять инструкторов, которые готовы бесплатно проводить занятия для мужчин любого возраста», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что в данный момент активисты разрабатывают программу обучения. «Сейчас обсуждаем, что включить в программу. Планируем, что курс обучения по времени будет занимать 4 — 5 дней. Считаем, что в наше время мужчинам полезно знать какие-то основные, элементарные вещи, относящиеся к военному делу. Готовы научить этому бесплатно», — отметил инсайдер URA.RU.

Тюменец отметил, что бесплатные курсы по военной подготовке горожан начнут работать с января 2023 года. О месте и времени проведения занятий организаторы планируют сообщить дополнительно через социальные сети.

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Участники локальных конфликтов, имеющие опыт участия в боевых действиях, планируют открыть в Тюмени бесплатные курсы военной подготовки. Об этом URA.RU рассказал один из активистов. Он добавил, что программа обучения будет включать в себя инженерную, тактическую и медицинскую подготовку. «У нас есть свое неформальное боевое братство, в котором состоят участники вооруженных конфликтов в Афганистане и Чечне. Все — с реальным опытом. Нам есть, чему научить ребят. Уже есть пять инструкторов, которые готовы бесплатно проводить занятия для мужчин любого возраста», — сообщил собеседник агентства. Он добавил, что в данный момент активисты разрабатывают программу обучения. «Сейчас обсуждаем, что включить в программу. Планируем, что курс обучения по времени будет занимать 4 — 5 дней. Считаем, что в наше время мужчинам полезно знать какие-то основные, элементарные вещи, относящиеся к военному делу. Готовы научить этому бесплатно», — отметил инсайдер URA.RU. Тюменец отметил, что бесплатные курсы по военной подготовке горожан начнут работать с января 2023 года. О месте и времени проведения занятий организаторы планируют сообщить дополнительно через социальные сети.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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