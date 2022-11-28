Прокуратура обязала мэрию Сургута купить квартиры для сирот

30 детей-сирот обеспечили жильем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура обязала мэрию Сургута купить квартиры для 30 сирот. Изначально администрация не включила детей в списки на предоставление недвижимости. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте надзорного ведомства.

«Установлено, что 30 сирот, включенных органом местного самоуправления в список лиц, имеющих право на предоставление жилых помещений, обеспечены ими не были. Прокуратура направила в Сургутский городской суд исковые заявления о возложении на администрацию города обязанности предоставить сиротам благоустроенные жилые помещения. Благодаря вмешательству надзорного ведомства 30 сиротам предоставлены благоустроенные квартиры», — говорится в сообщении.



Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Нижневартовска (ХМАО) проверит органы местного самоуправления после материала агентства: «В Нижневартовске жители аварийных домов остались зимовать без окон и батарей». В рамках проверки будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления по расселению жильцов из аварийного дома.