30 ноября 2022
29 ноября 2022

Полицейский в ЯНАО надавил на жителя, чтобы он забрал заявление о краже

© Служба новостей «URA.RU»
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Подпольный игровой клуб. Тюмень, полицейский, полиция
Материалы дела направлены в суд Фото:

Полицейский в Ноябрьске (ЯНАО) надавил на местного жителя, чтобы тот забрал заявление о краже сотового телефона. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры.

«Сотрудником полиции от гражданина получено объяснение, что сотовый телефон он потерял самостоятельно, проверку просил прекратить, в связи с чем сотрудником полиции принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Работником прокуратуры проведен опрос мужчины, который сообщил о том, что сотовый телефон у него был похищен, а сотрудник полиции склонил его к тому, чтобы он дал пояснения об отсутствии событий кражи», — говорится в сообщении. Заявление о краже телефона мужчина подал в декабре 2021 года.

В апреле 2022 года по требованию прокуратуры возбудили уголовное дело в отношении полицейского за превышение должностных полномочий. Также возобновили дело о краже имущества. Материалы направлены в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Лабытнанги ударил полицейского ножом в голову. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

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Полицейский в Ноябрьске (ЯНАО) надавил на местного жителя, чтобы тот забрал заявление о краже сотового телефона. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры. «Сотрудником полиции от гражданина получено объяснение, что сотовый телефон он потерял самостоятельно, проверку просил прекратить, в связи с чем сотрудником полиции принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Работником прокуратуры проведен опрос мужчины, который сообщил о том, что сотовый телефон у него был похищен, а сотрудник полиции склонил его к тому, чтобы он дал пояснения об отсутствии событий кражи», — говорится в сообщении. Заявление о краже телефона мужчина подал в декабре 2021 года. В апреле 2022 года по требованию прокуратуры возбудили уголовное дело в отношении полицейского за превышение должностных полномочий. Также возобновили дело о краже имущества. Материалы направлены в суд. Ранее URA.RU сообщало, что житель Лабытнанги ударил полицейского ножом в голову. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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