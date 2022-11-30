Полицейский в ЯНАО надавил на жителя, чтобы он забрал заявление о краже

Материалы дела направлены в суд Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Полицейский в Ноябрьске (ЯНАО) надавил на местного жителя, чтобы тот забрал заявление о краже сотового телефона. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры.

«Сотрудником полиции от гражданина получено объяснение, что сотовый телефон он потерял самостоятельно, проверку просил прекратить, в связи с чем сотрудником полиции принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Работником прокуратуры проведен опрос мужчины, который сообщил о том, что сотовый телефон у него был похищен, а сотрудник полиции склонил его к тому, чтобы он дал пояснения об отсутствии событий кражи», — говорится в сообщении. Заявление о краже телефона мужчина подал в декабре 2021 года.

В апреле 2022 года по требованию прокуратуры возбудили уголовное дело в отношении полицейского за превышение должностных полномочий. Также возобновили дело о краже имущества. Материалы направлены в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Лабытнанги ударил полицейского ножом в голову. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.