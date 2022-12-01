Мошенники украли номер поискового отряда «Прорыв» и требуют у свердловчан деньги

02 декабря 2022 в 09:05 Размер текста - 17 +

Неизвестные звонят с номера поискового отряда и просят деньги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области неизвестные украли номер поискового отряда «Прорыв», и теперь звонят жителям Свердловской и других областей, где работают волонтеры, и вымогают деньги. Заявление в полицию уже написано, рассказали URA.RU представители поискового отряда. «Это продолжается вторую неделю — кто-то сделал дубль-номер, и теперь звонит людям, причем не только из Свердловской области, но и в другие регионы. Могут представляться сотрудниками полиции и просят помочь финансово. Когда люди перезванивают, то попадают уже непосредственно к нам. У кого есть приложение „Антиспам“, видят, что звонят „мошенники“, и доверие у людей падает», — рассказал представитель отряда. Волонтеры уже написали заявление в полицию. Менять номер они не хотят — тот, который украли мошенники, знают многие, он у отряда уже пять лет, с момента основания. Поисковый отряд «Прорыв» входит во Всероссийскую Ассоциацию волонтерских организаций «Поиск пропавших детей». Участники отряда занимаются поиском без вести пропавших людей.

В Свердловской области неизвестные украли номер поискового отряда «Прорыв», и теперь звонят жителям Свердловской и других областей, где работают волонтеры, и вымогают деньги. Заявление в полицию уже написано, рассказали URA.RU представители поискового отряда. «Это продолжается вторую неделю — кто-то сделал дубль-номер, и теперь звонит людям, причем не только из Свердловской области, но и в другие регионы. Могут представляться сотрудниками полиции и просят помочь финансово. Когда люди перезванивают, то попадают уже непосредственно к нам. У кого есть приложение „Антиспам“, видят, что звонят „мошенники“, и доверие у людей падает», — рассказал представитель отряда. Волонтеры уже написали заявление в полицию. Менять номер они не хотят — тот, который украли мошенники, знают многие, он у отряда уже пять лет, с момента основания. Поисковый отряд «Прорыв» входит во Всероссийскую Ассоциацию волонтерских организаций «Поиск пропавших детей». Участники отряда занимаются поиском без вести пропавших людей.