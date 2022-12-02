В Латвии начали расследование из-за слов ведущего «Дождя»* о помощи армии РФ

02 декабря 2022 в 20:42 Размер текста - 17 +

На редакцию «Дождя» заведено административное дело Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Служба госбезопасности Латвии начала расследование, касающееся заявлений ведущего телеканала «Дождь»* (внесен в реестр СМИ-иноагентов) Алексея Коростылева, так как он в прямом эфире заявил о помощи российским военным в зоне спецоперации. Об этом сообщили в LSM.lv. «Выпуск новостей обосновавшегося в Риге российского телеканала „Дождь“ от 1 декабря содержал высказывание о „помощи российским военнослужащим“, из-за которого теперь против редакции заведено административное дело. <…> Служба госбезопасности также начала расследование», — пишет издание. Уточняется, что за совершение трех весомых нарушений латвийский Национальный совет электронных СМИ (NEPLP) может полностью аннулировать разрешение на вещание. Ранее сообщалось о блокировке Генпрокуратурой канала «Дождь» на территории РФ. Позже стало известно, что СМИ теперь будет транслироваться в Латвии. Позже в эфире телеканала Коростылев заявил о необходимости российским военным «нормальных условий» в зоне СВО, после чего был тут же уволен. Об этом сообщает «Царьград». * Телеканал «Дождь» внесен в реестр СМИ-иноагентов

Служба госбезопасности Латвии начала расследование, касающееся заявлений ведущего телеканала «Дождь»* (внесен в реестр СМИ-иноагентов) Алексея Коростылева, так как он в прямом эфире заявил о помощи российским военным в зоне спецоперации. Об этом сообщили в LSM.lv. «Выпуск новостей обосновавшегося в Риге российского телеканала „Дождь“ от 1 декабря содержал высказывание о „помощи российским военнослужащим“, из-за которого теперь против редакции заведено административное дело. <…> Служба госбезопасности также начала расследование», — пишет издание. Уточняется, что за совершение трех весомых нарушений латвийский Национальный совет электронных СМИ (NEPLP) может полностью аннулировать разрешение на вещание. Ранее сообщалось о блокировке Генпрокуратурой канала «Дождь» на территории РФ. Позже стало известно, что СМИ теперь будет транслироваться в Латвии. Позже в эфире телеканала Коростылев заявил о необходимости российским военным «нормальных условий» в зоне СВО, после чего был тут же уволен. Об этом сообщает «Царьград». * Телеканал «Дождь» внесен в реестр СМИ-иноагентов