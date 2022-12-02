02 декабря 2022
01 декабря 2022

Декабрь для тюменцев начнется с потепления. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозные дни. Тюмень, снег, зима, деревья, тэц, деревья в снегу, мороз, холод, пар, снег на деревьях, снег на ветках
В Тюмени в начале декабря ожидается потепление Фото:

В Тюмени морозы сменятся потеплением в начале декабря. Такой прогноз погоды опубликован на сайте «Гисметео».

«Днем 3 декабря температура воздуха потеплеет до -14 градусов, ночью опустится до -24 градусов. В воскресенье 4 декабря ожидается до -9 градусов днем и до -19 ночью. Скорость ветра до 4 м/с, снег», — прогнозируют синоптики.

Фото: скрин с сайта gismeteo.ru

В долгосрочном прогнозе погоды ожидается потепление до -5 градусов днем и -9 градусов ночью. Предполагается, что такое резкое потепление начнется 10 декабря и продержится два дня.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей Тюменской области ожидают аномальные холода. Температура воздуха будет на 10 и более градусов ниже нормы.

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В Тюмени морозы сменятся потеплением в начале декабря. Такой прогноз погоды опубликован на сайте «Гисметео». «Днем 3 декабря температура воздуха потеплеет до -14 градусов, ночью опустится до -24 градусов. В воскресенье 4 декабря ожидается до -9 градусов днем и до -19 ночью. Скорость ветра до 4 м/с, снег», — прогнозируют синоптики. В долгосрочном прогнозе погоды ожидается потепление до -5 градусов днем и -9 градусов ночью. Предполагается, что такое резкое потепление начнется 10 декабря и продержится два дня. Ранее URA.RU сообщало, что жителей Тюменской области ожидают аномальные холода. Температура воздуха будет на 10 и более градусов ниже нормы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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