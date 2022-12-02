Декабрь для тюменцев начнется с потепления. Скрин

03 декабря 2022 в 06:28 Размер текста - 17 +

В Тюмени в начале декабря ожидается потепление Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени морозы сменятся потеплением в начале декабря. Такой прогноз погоды опубликован на сайте «Гисметео». «Днем 3 декабря температура воздуха потеплеет до -14 градусов, ночью опустится до -24 градусов. В воскресенье 4 декабря ожидается до -9 градусов днем и до -19 ночью. Скорость ветра до 4 м/с, снег», — прогнозируют синоптики. Фото: скрин с сайта gismeteo.ru В долгосрочном прогнозе погоды ожидается потепление до -5 градусов днем и -9 градусов ночью. Предполагается, что такое резкое потепление начнется 10 декабря и продержится два дня. Ранее URA.RU сообщало, что жителей Тюменской области ожидают аномальные холода. Температура воздуха будет на 10 и более градусов ниже нормы.

В Тюмени морозы сменятся потеплением в начале декабря. Такой прогноз погоды опубликован на сайте «Гисметео». «Днем 3 декабря температура воздуха потеплеет до -14 градусов, ночью опустится до -24 градусов. В воскресенье 4 декабря ожидается до -9 градусов днем и до -19 ночью. Скорость ветра до 4 м/с, снег», — прогнозируют синоптики. В долгосрочном прогнозе погоды ожидается потепление до -5 градусов днем и -9 градусов ночью. Предполагается, что такое резкое потепление начнется 10 декабря и продержится два дня. Ранее URA.RU сообщало, что жителей Тюменской области ожидают аномальные холода. Температура воздуха будет на 10 и более градусов ниже нормы.