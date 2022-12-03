В Свердловской области наберут инструкторов для воспитания патриотов

04 декабря 2022 в 13:15 Размер текста - 17 +

В Центре патриотического воспитания будет комплекс патриотической и военно-спортивной подготовки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Свердловской области стартовал отбор инструкторов для Центра патриотического воспитания и военно-спортивной подготовки молодежи. Об этом рассказали в министерстве общественной безопасности Свердловской области. «Инструкторами могут стать граждане России и Белоруссии в возрасте от 30 до 45 лет, с опытом службы в силовых ведомствах, или имеющие спортивный разряд по стрелковым и военно-прикладным видам спорта, не ниже первого. Опыт работы с персональным компьютером приветствуется», — сообщили в министерстве. На базе центра молодые люди будут проходить комплексную учебную программу, которая включит в себя патриотическое воспитание, историческое просвещение, военно-спортивную подготовку. Также будут проводится учебные сборы, патриотические мероприятия и соревнования. Ранее URA.RU сообщало о назначении нового руководителя свердловского ДОСААФ. Экс-командир 12 отдельной бригады специального назначения ГРУ займется патриотическим воспитанием молодежи, а также военно-спортивной подготовкой.

В Свердловской области стартовал отбор инструкторов для Центра патриотического воспитания и военно-спортивной подготовки молодежи. Об этом рассказали в министерстве общественной безопасности Свердловской области. «Инструкторами могут стать граждане России и Белоруссии в возрасте от 30 до 45 лет, с опытом службы в силовых ведомствах, или имеющие спортивный разряд по стрелковым и военно-прикладным видам спорта, не ниже первого. Опыт работы с персональным компьютером приветствуется», — сообщили в министерстве. На базе центра молодые люди будут проходить комплексную учебную программу, которая включит в себя патриотическое воспитание, историческое просвещение, военно-спортивную подготовку. Также будут проводится учебные сборы, патриотические мероприятия и соревнования. Ранее URA.RU сообщало о назначении нового руководителя свердловского ДОСААФ. Экс-командир 12 отдельной бригады специального назначения ГРУ займется патриотическим воспитанием молодежи, а также военно-спортивной подготовкой.