В Свердловской области наберут инструкторов для воспитания патриотов

В Свердловской области стартовал отбор инструкторов для Центра патриотического воспитания и военно-спортивной подготовки молодежи. Об этом рассказали в министерстве общественной безопасности Свердловской области.
«Инструкторами могут стать граждане России и Белоруссии в возрасте от 30 до 45 лет, с опытом службы в силовых ведомствах, или имеющие спортивный разряд по стрелковым и военно-прикладным видам спорта, не ниже первого. Опыт работы с персональным компьютером приветствуется», — сообщили в министерстве.
На базе центра молодые люди будут проходить комплексную учебную программу, которая включит в себя патриотическое воспитание, историческое просвещение, военно-спортивную подготовку. Также будут проводится учебные сборы, патриотические мероприятия и соревнования.
Ранее URA.RU сообщало о назначении нового руководителя свердловского ДОСААФ. Экс-командир 12 отдельной бригады специального назначения ГРУ займется патриотическим воспитанием молодежи, а также военно-спортивной подготовкой.
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