WSJ: США введут необычные санкции против РФ и Китая в ближайшие дни

WSJ: США введут санкции против России и КНР за нарушение прав человека

Новые санкции коснуться делового сотрудничества Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В США планируют ввести новые санкции против России и Китая за нарушение прав человека. Они налагают запрет на деловые отношения с американской стороной. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

«[Cанкции] <…> включают в себя действия, направленные против развертывания Россией иранских беспилотников на Украине и против поддержки Пекином предполагаемого незаконного рыболовства в Тихом океане. <…> Cанкции заморозят любые активы, которыми страны владеют в пределах юрисдикции США», — пишет газета. Уточняется, что для правительственных и деловых чиновников действия могут усложнить их международные поездки и финансирование.

Авторы издания уточняют, что в США наказывают РФ за поставку иранских беспилотников. В Вашингтоне, по словам аналитиков, стремятся сорвать развертывание оружия. В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не импортирует у Ирана БПЛА. Что касается Китая, то в США заявляют о том, что КНР истощает рыбные запасы, имеющие решающее значение для экосистемы в целом.

Ранее в США предостерегли президента страны Джо Байдена от провала из-за попыток противостоять лидерам РФ и КНР Владимиру Путину и Си Цзиньпину. Авторы Foreign Affairs отметили, что конкурировать с Китаем и Россией — это провальный путь.

США начали вводить санкции в отношении РФ из-за спецоперации, которую Россия проводит с 24 февраля на территории Украины. Также Вашингтон вводит санкции против Китая из-за ситуации на острове Тайвань.