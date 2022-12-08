08 декабря 2022

На сайте OBI исчезла информация о гипермаркете в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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Возобновление работы гипермаркетов OBI после долгого простоя. Екатеринбург, obi
С интерактивной карты компании пропала точка в Сургуте Фото:

На сайте компании OBI исчезла информация о наличии гипермаркета в Сургуте. Хотя прежде там были опубликованы контакты и адрес магазина, передает корреспондент URA.RU.

«Еще несколько часов назад информацию о сургутском гипермаркете можно было найти на интерактивной карте на сайте OBI, а также в разделе все магазины. Там был указан адрес и контактные телефоны. Теперь данных о магазине в Сургуте нет», — рассказал корреспондент URA.RU.

Несколько дней назад в Сургуте появилась информация о закрытии магазина. В ТЦ «Сити Молл», где располагается строительный супермаркет, журналистам агентства не подтвердили данную информацию. Уточнить подробности в самом гипермаркете не удалось. На телефонный звонок никто не ответил. В адрес компании направлен официальный запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Но между тем в строительный супермаркет начали съезжаться желающих попасть на распродажу. Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута выстроились в очереди у закрытого магазина OBI.

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На сайте компании OBI исчезла информация о наличии гипермаркета в Сургуте. Хотя прежде там были опубликованы контакты и адрес магазина, передает корреспондент URA.RU. «Еще несколько часов назад информацию о сургутском гипермаркете можно было найти на интерактивной карте на сайте OBI, а также в разделе все магазины. Там был указан адрес и контактные телефоны. Теперь данных о магазине в Сургуте нет», — рассказал корреспондент URA.RU. Несколько дней назад в Сургуте появилась информация о закрытии магазина. В ТЦ «Сити Молл», где располагается строительный супермаркет, журналистам агентства не подтвердили данную информацию. Уточнить подробности в самом гипермаркете не удалось. На телефонный звонок никто не ответил. В адрес компании направлен официальный запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Но между тем в строительный супермаркет начали съезжаться желающих попасть на распродажу. Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута выстроились в очереди у закрытого магазина OBI.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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