На сайте OBI исчезла информация о гипермаркете в Сургуте

09 декабря 2022 в 18:08 Размер текста - 17 +

С интерактивной карты компании пропала точка в Сургуте Фото: Размик Закарян © URA.RU На сайте компании OBI исчезла информация о наличии гипермаркета в Сургуте. Хотя прежде там были опубликованы контакты и адрес магазина, передает корреспондент URA.RU. «Еще несколько часов назад информацию о сургутском гипермаркете можно было найти на интерактивной карте на сайте OBI, а также в разделе все магазины. Там был указан адрес и контактные телефоны. Теперь данных о магазине в Сургуте нет», — рассказал корреспондент URA.RU. Несколько дней назад в Сургуте появилась информация о закрытии магазина. В ТЦ «Сити Молл», где располагается строительный супермаркет, журналистам агентства не подтвердили данную информацию. Уточнить подробности в самом гипермаркете не удалось. На телефонный звонок никто не ответил. В адрес компании направлен официальный запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Но между тем в строительный супермаркет начали съезжаться желающих попасть на распродажу. Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута выстроились в очереди у закрытого магазина OBI.

На сайте компании OBI исчезла информация о наличии гипермаркета в Сургуте. Хотя прежде там были опубликованы контакты и адрес магазина, передает корреспондент URA.RU. «Еще несколько часов назад информацию о сургутском гипермаркете можно было найти на интерактивной карте на сайте OBI, а также в разделе все магазины. Там был указан адрес и контактные телефоны. Теперь данных о магазине в Сургуте нет», — рассказал корреспондент URA.RU. Несколько дней назад в Сургуте появилась информация о закрытии магазина. В ТЦ «Сити Молл», где располагается строительный супермаркет, журналистам агентства не подтвердили данную информацию. Уточнить подробности в самом гипермаркете не удалось. На телефонный звонок никто не ответил. В адрес компании направлен официальный запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Но между тем в строительный супермаркет начали съезжаться желающих попасть на распродажу. Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута выстроились в очереди у закрытого магазина OBI.