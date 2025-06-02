Мэр из ХМАО разобрался с многолетней проблемой жителей

Мэрия Югорска решила многолетний конфликт вокруг городской бани, на которую жители жаловались восемь лет. Глава города Алексей Харлов сообщил, что здание перешло в безвозмездную аренду от частного владельца и пообещал сделать посещение более доступным для жителей. Об этом URA.RU рассказал сам Харлов.
«Для города баня — социально значимый объект, для горожан — место для поддержания здоровья, общения и отдыха. Посещение бани, безусловно, должно быть доступным для всех категорий жителей. Но объект находился в частной собственности, и регулировать стоимость посещения объекта мы не могли», — пояснил глава Югорска.
После многочисленных жалоб и обращений жителей администрация Югорска договорилась о передаче бани молодежному центру «Гелиос». Благодаря этому цена за посещение опустится с 500 до 350 рублей, а для пенсионеров, многодетных семей, детей до 7 лет, ветеранов боевых действий, инвалидов и студентов будет введен льготный тариф — 190 рублей. «У коллег уже есть идеи по улучшению важного для города объекта, будем работать и в этом направлении», — заключил Харлов.
Конфликт жителей Югорска и собственника городской бани тянулся с 2017 года: посетители жаловались на высокие цены, постоянные ремонты, самовольные штрафы и хамское отношение персонала. В прошлом году владелец даже попытался продать баню на «Авито» за 18 млн рублей, но покупателей не нашлось.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО отмечалась тенденция к продаже банных комплексов и баз отдыха из-за снижения спроса на такие услуги. По словам экспертов, это связано с ухудшением демографической ситуации в регионе, что делает подобный бизнес нерентабельным.
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