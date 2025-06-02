Разработки компании из ХМАО внедрят на нефтяных месторождениях Омана

Компания из Югры представила свои разработки в нефтегазовой сфере на международном мероприятии в Маскате (Оман). Технологиями торгового дома «ЭКОНО-ТЕХ»» из Нижневартовского района заинтересовались арабские компании, сообщил инвестиционный портал Югры в telegram-канале.
«Югорская компания ООО „ТД „ЭКОНО-ТЕХ“ (входит в СоюзМаш России) представила уникальные инновационные технологии для нефтегазового сектора. Три нефтедобывающих компании Омана выразили готовность внедрить их на месторождениях Ближнего Востока“, — указано в публикации.
Предприятие разработало компоненты повышения эффективности добычи полезных ископаемых. Инновационные химические реагенты используют для проведения гидроразрыва пласта — операции для создания трещин в пласте и улучшения притока нефти. По утверждению компании, аналогов этим продуктам в России нет.
Ранее URA.RU писало, что предприятия из ХМАО «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский» , «НРКК „Санта-Мария“, „Регион-К “ получили сертификат на производство халяльной продукции на экспорт. Они смогут поставлять свою продукцию в Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Катар, Бахрейн, Кувейт.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!