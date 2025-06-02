Разработки компании из ХМАО внедрят на нефтяных месторождениях Омана

Арабские нефтяные компании заинтересовались разработками нефтяников ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорские нефтяные инновации внедрят на арабских месторождениях
Югорские нефтяные инновации внедрят на арабских месторождениях Фото:

Компания из Югры представила свои разработки в нефтегазовой сфере на международном мероприятии в Маскате (Оман). Технологиями торгового дома «ЭКОНО-ТЕХ»» из Нижневартовского района заинтересовались арабские компании, сообщил инвестиционный портал Югры в telegram-канале.

«Югорская компания ООО „ТД „ЭКОНО-ТЕХ“ (входит в СоюзМаш России) представила уникальные инновационные технологии для нефтегазового сектора. Три нефтедобывающих компании Омана выразили готовность внедрить их на месторождениях Ближнего Востока“, — указано в публикации.

Предприятие разработало компоненты повышения эффективности добычи полезных ископаемых. Инновационные химические реагенты используют для проведения гидроразрыва пласта — операции для создания трещин в пласте и улучшения притока нефти. По утверждению компании, аналогов этим продуктам в России нет.

Ранее URA.RU писало, что предприятия из ХМАО  «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский» , «НРКК „Санта-Мария“, „Регион-К “ получили сертификат на производство халяльной продукции на экспорт. Они смогут поставлять свою продукцию в Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Катар, Бахрейн, Кувейт.

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Компания из Югры представила свои разработки в нефтегазовой сфере на международном мероприятии в Маскате (Оман). Технологиями торгового дома «ЭКОНО-ТЕХ»» из Нижневартовского района заинтересовались арабские компании, сообщил инвестиционный портал Югры в telegram-канале. «Югорская компания ООО „ТД „ЭКОНО-ТЕХ“ (входит в СоюзМаш России) представила уникальные инновационные технологии для нефтегазового сектора. Три нефтедобывающих компании Омана выразили готовность внедрить их на месторождениях Ближнего Востока“, — указано в публикации. Предприятие разработало компоненты повышения эффективности добычи полезных ископаемых. Инновационные химические реагенты используют для проведения гидроразрыва пласта — операции для создания трещин в пласте и улучшения притока нефти. По утверждению компании, аналогов этим продуктам в России нет. Ранее URA.RU писало, что предприятия из ХМАО  «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский» , «НРКК „Санта-Мария“, „Регион-К “ получили сертификат на производство халяльной продукции на экспорт. Они смогут поставлять свою продукцию в Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Катар, Бахрейн, Кувейт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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