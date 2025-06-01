Югорчане жалуются на плохое состояние дорожного полотна на трассе Пыть-Ях — Салым. По их словам, дорога имеет огромное количество ям и выбоин, что даже на внедорожнике проехать сложно. Также жители утверждают, транспортные средства (ТС), а в особенности фуры, систематически создают аварийные ситуации.
«Хотелось бы уточнить, когда дорога Пыть-ях — Салым будет переведена в порядок? Невозможно ехать даже на внедорожнике. Фуры и другие участники дорожного движения создают аварийную ситуацию, пытаясь хоть как-то ехать по этой „дороге“» — написала югорчанка в telegram-канале «ЧП в Нижневартовске».
Она добавила, что на трассе установлены знаки о плохом состоянии дорожного полотна, но это ничего не меняет «дороге нужен ремонт». В комментариях югорчане пишут, что такая ситуация длится уже не первый год, но изменений никаких: «Годы идут, а ничего не меняется».
URA.RU направило запрос в департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО. Ответ ожидается.
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