01 июня 2025
31 мая 2025

«Не проехать даже на внедорожнике»: жители ХМАО пожаловались на ужасное качество трассы. Видео

Жители ХМАО жалуются на огромные ямы на трассе Пыть-Ях - Салым
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам югорчан, а трассе систематически создаются аварийные ситуации
По словам югорчан, а трассе систематически создаются аварийные ситуации Фото:

Югорчане жалуются на плохое состояние дорожного полотна на трассе Пыть-Ях — Салым. По их словам, дорога имеет огромное количество ям и выбоин, что даже на внедорожнике проехать сложно. Также жители утверждают, транспортные средства (ТС), а в особенности фуры, систематически создают аварийные ситуации.

«Хотелось бы уточнить, когда дорога Пыть-ях — Салым будет переведена в порядок? Невозможно ехать даже на внедорожнике. Фуры и другие участники дорожного движения создают аварийную ситуацию, пытаясь хоть как-то ехать по этой „дороге“» — написала югорчанка в telegram-канале «ЧП в Нижневартовске».

Она добавила, что на трассе установлены знаки о плохом состоянии дорожного полотна, но это ничего не меняет «дороге нужен ремонт». В комментариях югорчане пишут, что такая ситуация длится уже не первый год, но изменений никаких: «Годы идут, а ничего не меняется».

URA.RU направило запрос в департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО. Ответ ожидается.

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Югорчане жалуются на плохое состояние дорожного полотна на трассе Пыть-Ях — Салым. По их словам, дорога имеет огромное количество ям и выбоин, что даже на внедорожнике проехать сложно. Также жители утверждают, транспортные средства (ТС), а в особенности фуры, систематически создают аварийные ситуации. «Хотелось бы уточнить, когда дорога Пыть-ях — Салым будет переведена в порядок? Невозможно ехать даже на внедорожнике. Фуры и другие участники дорожного движения создают аварийную ситуацию, пытаясь хоть как-то ехать по этой „дороге“» — написала югорчанка в telegram-канале «ЧП в Нижневартовске». Она добавила, что на трассе установлены знаки о плохом состоянии дорожного полотна, но это ничего не меняет «дороге нужен ремонт». В комментариях югорчане пишут, что такая ситуация длится уже не первый год, но изменений никаких: «Годы идут, а ничего не меняется». URA.RU направило запрос в департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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