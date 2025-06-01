01 июня 2025
31 мая 2025

Хоккейный клуб «Югра» лишился 12-ти игроков

© Служба новостей «URA.RU»
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ХК «Югра» лишилась шести нападающих, пяти защитников и вратаря
ХК «Югра» лишилась шести нападающих, пяти защитников и вратаря Фото:

Хоккейный клуб «Югра» покинули 12 игроков. Об этом сообщили во Всероссийской хоккейной лиге.

«„Югра“ рассталась с 12-ю игроками. Хоккейный клуб „Югра“ покидают Александр Угольников, Павел Махановский, Арсений Бринкман, Иван Емец, Данил Дергоусов, Алексей Егоров, Максим Клоберданец, Юрий Платонов, Иван Ковалев, Илья Авраменко, Иван Козлов и Семен Иванов», — написано на сайте ВХЛ.

Таким образом, ХК «Югра» лишилась шести нападающих, пяти защитников и вратаря. Сейчас они все еще отображаются в составе команды, который размещен на сайте ХК.

URA.RU Направило запрос в ХК «Югра», чтобы узнать о причинах ухода 12-ти игроков. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что хоккейный клуб «Югра» планирует сменить до 50% игроков по итогам сезона. Главный тренер ХК «Югра» Александр Перов добавил, что основное внимание уделят привлечению молодых хоккеистов 2001 года рождения и младше, которые смогут конкурировать с опытными игроками.

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Хоккейный клуб «Югра» покинули 12 игроков. Об этом сообщили во Всероссийской хоккейной лиге. «„Югра“ рассталась с 12-ю игроками. Хоккейный клуб „Югра“ покидают Александр Угольников, Павел Махановский, Арсений Бринкман, Иван Емец, Данил Дергоусов, Алексей Егоров, Максим Клоберданец, Юрий Платонов, Иван Ковалев, Илья Авраменко, Иван Козлов и Семен Иванов», — написано на сайте ВХЛ. Таким образом, ХК «Югра» лишилась шести нападающих, пяти защитников и вратаря. Сейчас они все еще отображаются в составе команды, который размещен на сайте ХК. URA.RU Направило запрос в ХК «Югра», чтобы узнать о причинах ухода 12-ти игроков. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что хоккейный клуб «Югра» планирует сменить до 50% игроков по итогам сезона. Главный тренер ХК «Югра» Александр Перов добавил, что основное внимание уделят привлечению молодых хоккеистов 2001 года рождения и младше, которые смогут конкурировать с опытными игроками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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