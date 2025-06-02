В ХМАО бывший инспектор ДПС организовал наркотрафик

В Нефтеюганске бывший инспектор ДПС покрывал наркоторговцев. Он подвозил злоумышленников к местам тайников-закладок и предотвращал их задержание, когда тех на дороге останавливали сотрудники полиции, сообщает telegram-канал прокуратуры ХМАО.
«Инспектор ДПС трижды доставлял указанных лиц на своем автомобиле к месту тайников и по договоренности, в случае остановки их автомобиля сотрудниками правоохранительных органов, должен был, используя своё служебное положение, предотвращать задержание», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. На незаконной деятельности бывший силовик заработал 200 тысяч рублей.
Как добавили в следственном комитете региона, преступление выявили сотрудники полиции. При этом сами фигуранты по делу о продаже наркотиков стали сотрудничать со следствием и дали показания против своего покровителя. Обвиняемый находится под стражей, материалы уголовного дела переданы в суд.
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