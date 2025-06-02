Свердловский депутат Госдумы требует Генпрокуратуру проверить высказывание Таги-Заде о мигрантах

Свердловский депутат Госдумы Максим Иванов проверить высказывание депутата думы ХМАО Халида Таги-Заде о мигрантах, которые якобы «могут возвращаться в Югру на историческую родину». Иванова возмутило, что «бывший учитель химии публично проводит псевдоисторическую лекцию, в которой можно усмотреть признаки нарушения территориальной целостности и эрозии суверенитета России», и он обратился к Генпрокурору РФ Игорю Краснову.
«Направил запрос в Генеральную Прокуратуру с просьбой дать оценку публичному высказыванию депутата думы ХМАО-Югры о том, что ХМАО — Югра и часть Тюменской области, цитата, „исторически часть Сибирского ханства“, которыми в свое время правила „узбекская династия“ поэтому узбеки „может быть едут сюда как на историческую Родину“. <...>Уверен, в этой ситуации необходимо не только давать максимально точную правовую оценку, но и в случае выявления нарушения — показательно и жестко наказывать. Показательно и жестко. Потому в таком контексте статус депутата, равно как и любой другой публичный статус, — это, фактически, отягчающее обстоятельство», — отметил Иванов.
Парламентарий уточнил, что публичный человек, по его мнению, несет большую ответственность за каждое слово, особенно сказанное по теме межнациональных отношений и миграционной политики. «Это тот случай, когда лучше десять раз подумать перед тем, как что-то сказать, а если не уверен, то лучше просто промолчать», — сообщил Иванов.
Высказывания Халида Таги-Заде о «исторических землях» и миграции вызвали широкий резонанс после его выступления 29 мая на заседании думы ХМАО, где он ссылался на историю Сибирского ханства и династию Шибанидов. В МВД РФ напомнили о юридической ответственности за подобные заявления.
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