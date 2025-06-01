«Аэрофлот» отсудил у аэропорта ХМАО ущерб за столкновение самолета с чайкой

Авиакомпания «Аэрофлот» взыскала с аэропорта Ханты-Мансийска 1,38 млн рублей убытков, понесенных из-за столкновения самолета с птицей при посадке. Об этом говорится в решении окружного арбитражного суда, которое есть в распоряжении URA.RU.
«Взыскать с акционерного общества „Юграавиа“ в пользу публичного акционерного общества „Аэрофлот — российские авиалинии“ убытки в размере 1 384 172 рублей 78 копеек. Вследствие попадания птицы в носовой обтекатель воздушного судна истец был вынужден произвести ремонт ВС», — указано в материалах суда.
Самолет «Аэрофлота» выполнял рейс из Москвы в Ханты-Мансийск. При приземлении в аэропорту на высоте около девяти метров птица — озерная чайка — ударилась в носовую часть самолета. В результате эта часть лайнера была повреждена, и самолет пришлось снять с рейса для ремонта.
После происшествия была создана специальная комиссия. Она установила, что в районе аэропорта действительно сложная обстановка с птицами. В радиусе до 10 километров от аэродрома обитают 102 вида пернатых, из них 75 — гнездятся там постоянно.
Аэропорт Ханты-Мансийска привел доказательства того, что регулярно проводит мероприятия по отпугиванию птиц. Для этого используют биоакустические установки, пугала, вертушки, воздушных змеев и другие средства, а также меняют их расположение и режим работы в зависимости от сезонной активности. Кроме того, создана специальная группа сотрудников, которая дежурит на аэродроме и привлекается для отпугивания пернатых при необходимости.
Суд решил, что перечисленные меры оказались недостаточно эффективными, что стало причиной повреждения самолета. «Сам по себе факт повреждения судна по указанной причине в достаточной мере подтверждает ненадлежащий характер исполнения обязанностей и вину аэропорта», — указано в решении суда.
В компании «Юграавиа», которая обслуживает аэропорт, в ответ на запрос URA.RU подтвердили факт столкновения самолета с птицей. «Повреждение воздушного судна ПАО „Аэрофлот“ произошло вследствие столкновения с птицей. Несмотря на наличие разбирательства, АО „Юграавиа“ работает совместно с ПАО „Аэрофлот“ в штатном режиме, обеспечивая качественное наземное обслуживание воздушных судов авиакомпании в соответствии с принятыми стандартами и законодательством Российской Федерации», — сообщили URA.RU в аэропорту.
Агентство URA.RU также направило запрос в ПАО «Аэрофлот» с просьбой прокомментировать решение суда. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что «Аэрофлот» предъявил претензии к аэропорту в ХМАО из-за поврежденного самолета. Компания потребовала возместить 1,6 млн рублей ущерба.
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