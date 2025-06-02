Жительница ХМАО набросилась с ножом на любовника во время застолья

Югорчанка убила своего сожителя после застолья
В Нягани 50-летняя женщина во время застолья набросилась на своего сожителя и зарезала ножом. Суд приговорил ее к семи годам колонии общего режима, сообщает telegram-канал «Суды Югры».
«В ходе ссоры у женщины возник умысел на убийство. Осужденная, будучи в состоянии алкогольного опьянения, взяла нож и нанесла потерпевшему не менее двух ударов в грудь. Пострадавший скончался на месте», — сообщает telegram-канал.
Ранее URA.RU писало, что в Нягани мужчина зарезал супругу, а после покончил с собой. Силовики возбудили уголовное дело по статье УК РФ «убийство».
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