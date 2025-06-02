В ХМАО дальнобойщикам предлагают заработать до 330 тысяч рублей за рейсы в Китай

Транспортная компания открыла набор водителей в ХМАО для международных рейсов в Китай. Зарплата за вахту может достигать 330 тысяч рублей, сообщил URA.RU представитель фирмы.
«Открыт набор водителей с правами категории Е в экспресс-экипажи на международное направление. Оплата — 22 рубля за километр на кабину, пробеги — до 30 тысяч километров за вахту, с суточными выходит от 330 тысяч рублей за смену», — уточнили в компании.
Водителям предстоит работать на фурах иностранного производства — Scania, Volvo, Mercedes-Benz, FAW и Dongfeng. Все автомобили — магистральные тягачи, рассчитанные на дальние рейсы. Работодатель предоставляет связь, оплачивает питание, а также сам оформляет визу, загранпаспорт и медосмотр.
Ранее URA.RU писало, что югорские компании приглашают на работу водителей из Вьетнама. Средняя зарплата иностранных работников составляет 44 365 рублей в месяц.
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