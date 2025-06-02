В ХМАО дальнобойщикам предлагают заработать до 330 тысяч рублей за рейсы в Китай

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В ХМАО набирают водителей фур для поездок в Китай
В ХМАО набирают водителей фур для поездок в Китай Фото:

Транспортная компания открыла набор водителей в ХМАО для международных рейсов в Китай. Зарплата за вахту может достигать 330 тысяч рублей, сообщил URA.RU представитель фирмы.

«Открыт набор водителей с правами категории Е в экспресс-экипажи на международное направление. Оплата — 22 рубля за километр на кабину, пробеги — до 30 тысяч километров за вахту, с суточными выходит от 330 тысяч рублей за смену», — уточнили в компании.

Водителям предстоит работать на фурах иностранного производства — Scania, Volvo, Mercedes-Benz, FAW и Dongfeng. Все автомобили — магистральные тягачи, рассчитанные на дальние рейсы. Работодатель предоставляет связь, оплачивает питание, а также сам оформляет визу, загранпаспорт и медосмотр.

Ранее URA.RU писало, что югорские компании приглашают на работу водителей из Вьетнама. Средняя зарплата иностранных работников составляет 44 365 рублей в месяц.

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Транспортная компания открыла набор водителей в ХМАО для международных рейсов в Китай. Зарплата за вахту может достигать 330 тысяч рублей, сообщил URA.RU представитель фирмы. «Открыт набор водителей с правами категории Е в экспресс-экипажи на международное направление. Оплата — 22 рубля за километр на кабину, пробеги — до 30 тысяч километров за вахту, с суточными выходит от 330 тысяч рублей за смену», — уточнили в компании. Водителям предстоит работать на фурах иностранного производства — Scania, Volvo, Mercedes-Benz, FAW и Dongfeng. Все автомобили — магистральные тягачи, рассчитанные на дальние рейсы. Работодатель предоставляет связь, оплачивает питание, а также сам оформляет визу, загранпаспорт и медосмотр. Ранее URA.RU писало, что югорские компании приглашают на работу водителей из Вьетнама. Средняя зарплата иностранных работников составляет 44 365 рублей в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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