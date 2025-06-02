Видеоролик гончарной школы из Сургута залетел на миллионы просмотров

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Видео набрало 12,9 миллионов просмотров и 1,8 миллионов комментариев за месяц
Видео набрало 12,9 миллионов просмотров и 1,8 миллионов комментариев за месяц Фото:

Гончарная школа «Колокол» из Сургута набрала почти 13 миллионов просмотров на видеоролике с танцующим глиняным котом. Масштабный отклик аудитории шокировал коллектив, рассказал URA.RU директор школы Ян Бобаренко.

«Ребята, которые снимают контент, решили повторить веселый мем в творческой форме. По сути, видеоролик был снят в шутку, но, когда он начал набирать просмотры, а иностранные аккаунты стали присылать договора на размещение ролика у себя — это стало для нас шоком!» — поделился руководитель школы.

Бобаренко рассказал, что больше всего комплиментов видеоролику оставили мексиканцы и корейцы. Кроме того, героя видео — глиняного кота предлагали выкупить у гончарной мастерской, однако решение о продаже еще не принято.

Видео — аккаунт kolokolschool_surgut в соцсети Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

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Гончарная школа «Колокол» из Сургута набрала почти 13 миллионов просмотров на видеоролике с танцующим глиняным котом. Масштабный отклик аудитории шокировал коллектив, рассказал URA.RU директор школы Ян Бобаренко. «Ребята, которые снимают контент, решили повторить веселый мем в творческой форме. По сути, видеоролик был снят в шутку, но, когда он начал набирать просмотры, а иностранные аккаунты стали присылать договора на размещение ролика у себя — это стало для нас шоком!» — поделился руководитель школы. Бобаренко рассказал, что больше всего комплиментов видеоролику оставили мексиканцы и корейцы. Кроме того, героя видео — глиняного кота предлагали выкупить у гончарной мастерской, однако решение о продаже еще не принято. Видео — аккаунт kolokolschool_surgut в соцсети Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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