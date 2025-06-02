Видеоролик гончарной школы из Сургута залетел на миллионы просмотров

Гончарная школа «Колокол» из Сургута набрала почти 13 миллионов просмотров на видеоролике с танцующим глиняным котом. Масштабный отклик аудитории шокировал коллектив, рассказал URA.RU директор школы Ян Бобаренко.
«Ребята, которые снимают контент, решили повторить веселый мем в творческой форме. По сути, видеоролик был снят в шутку, но, когда он начал набирать просмотры, а иностранные аккаунты стали присылать договора на размещение ролика у себя — это стало для нас шоком!» — поделился руководитель школы.
Бобаренко рассказал, что больше всего комплиментов видеоролику оставили мексиканцы и корейцы. Кроме того, героя видео — глиняного кота предлагали выкупить у гончарной мастерской, однако решение о продаже еще не принято.
Видео — аккаунт kolokolschool_surgut в соцсети Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).
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