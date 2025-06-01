В Сургуте (ХМАО) на время празднования Курбан Байрама перекроют несколько автодорог. Об этом сообщает администрация города в своем telegram-канале.
«С 02:30 до 07:30 в связи с проведением ритуальной молитвы мусульман, посвящённой празднику Ид аль-Адха Курбан-байрам, будет произведено перекрытие движения автотранспорта», — пишет мэрия Сургута. Администрация просит горожан заблаговременно планировать поездки.
Утром 6 июня будут перекрыты улица Никольская, от перекрестка с улицей Сергей Безверхова до перекрестка с проспектом Набережным. И проспект Набережного от перекрестка с улицей Дзержинского до улицы Майской.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!