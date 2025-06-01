01 июня 2025
31 мая 2025

В Сургуте на время Курбан-байрама перекроют дороги. Карта

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В Сургуте на Курбан Байрам перекроют дороги возле мечети
В Сургуте на Курбан Байрам перекроют дороги возле мечети Фото:

В Сургуте (ХМАО) на время празднования Курбан Байрама перекроют несколько автодорог. Об этом сообщает администрация города в своем telegram-канале.

«С 02:30 до 07:30 в связи с проведением ритуальной молитвы мусульман, посвящённой празднику Ид аль-Адха Курбан-байрам, будет произведено перекрытие движения автотранспорта», — пишет мэрия Сургута. Администрация просит горожан заблаговременно планировать поездки.

Утром 6 июня будут перекрыты улица Никольская, от перекрестка с улицей Сергей Безверхова до перекрестка с проспектом Набережным. И проспект Набережного от перекрестка с улицей Дзержинского до улицы Майской.

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В Сургуте (ХМАО) на время празднования Курбан Байрама перекроют несколько автодорог. Об этом сообщает администрация города в своем telegram-канале. «С 02:30 до 07:30 в связи с проведением ритуальной молитвы мусульман, посвящённой празднику Ид аль-Адха Курбан-байрам, будет произведено перекрытие движения автотранспорта», — пишет мэрия Сургута. Администрация просит горожан заблаговременно планировать поездки. Утром 6 июня будут перекрыты улица Никольская, от перекрестка с улицей Сергей Безверхова до перекрестка с проспектом Набережным. И проспект Набережного от перекрестка с улицей Дзержинского до улицы Майской.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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