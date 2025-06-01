Депутат ХМАО Халид Таги-заде шокировал коллег, назвав Югру исторической родиной узбеков, что вызвало скандал и проверку на предмет нарушения закона. Предприниматель из Когалыма Иван Поляшенко задекларировал активы на 700 млрд рублей, обойдя по богатству известных нефтяных магнатов. В Нижневартовске раскрыта ОПГ, включая сотрудника полиции, которая наживалась на выплатах ветеранам СВО через фиктивные браки. Об этих и других важных событиях региона за неделю с 26 мая по 1 июня — в материале URA.RU.
Депутат ХМАО назвал Югру родиной узбеков и спровоцировал скандал в думе
Депутат думы ХМАО от КПРФ Халид Таги-заде назвал Югру — исторической родиной узбеков и предположил, что по этой причине регион и является привлекательным для мигрантов. Таким заявлением он ошеломил коллег на заседании окружного парламента. Подводя обоснование под этот тезис, он вспомнил сибирского хана Кучума, времена Золотой Орды и династию Шибанидов. Спикер думы ХМАО Борис Хохряков прервал рассуждения Таги-заде, но для скандала этого хватило.
Депутат Госдумы Станислав Наумов потребовал «гнать поганой метлой» Таги-заде из окружного парламента. Солидарны с этим мнением оказались и коммунисты. Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил агентству, что Таги-заде «не товарищ», а депутат раскольник, который был изгнан из партии несколько лет назад, но сохранил свой мандат.
Пока известно, что югорского парламентария ждет думская комиссия по этике. А депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Сысоев обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой о проверке высказывания Таги-заде на предмет призывов к нарушению территориальной целостности России, а также признаков возбуждения ненависти либо вражды по национальному признаку.
В Нижневартовске женщина и полицейский организовали ОПГ, наживаясь на выплатах ветеранам СВО
В Нижневартовске женщина вместе с подельниками, один из которых является сотрудником полиции, сколотили ОПГ и наживались на выплатах ветеранам СВО. Они уговаривали граждан заключать браки, отправляли мужчин на фронт и получали выплаты, положенные им за участие в спецоперации, и заработали таким образом более 3,5 миллионов рублей.
Расследование этого уголовного дела пока только набирает обороты. Силовики не исключают, что ущерб и количество фигурантов в нем может быть увеличено. В отношении сотрудника полиции, который также является причастным к этой мошеннической схеме, ведется служебная проверка.
Югра увеличила выплату контрактникам почти на полмиллиона рублей
В Югре единовременная выплата контрактникам выросла на 450 тысяч рублей и теперь составляет 2 миллиона 650 тысяч рублей. Это самая большая региональная доплата во всей стране. Больше платят контрактникам лишь в Самаре. Там сумма составляет 3,6 миллиона рублей, но полагаются такие деньги только офицерам. Рядовые бойцы в Самаре получают разово 1,1 миллиона рублей. С учетом федеральных, региональных и муниципальных выплат, контрактник, уходящий из Югры может получить на руки свыше 5,7 млн рублей.
Первый губернатор ХМАО Александр Филипенко отметил 75-летие: Югра учредила ему пожизненное содержание
Первый губернатор ХМАО Александр Филипенко отметил юбилей. Человек эпохи созидания, построивший посреди болот и тайги «маленькую Швейцарию» с развитой социалкой, биатлонными трассами, шахматной академией, собственным международным кинофестивалем и отстоявший самостоятельность Югры как региона, отпраздновал 75-летие.
Нынешний губернатор Югры Руслан Кухарук восстановил историческую справедливость и ввел для Филипенко пожизненное денежное содержание. Оно будет привязано к зарплате действующего главы региона и составлять не менее 80% от ее размера. Во время работы Натальи Комаровой таких привилегий для Филипенко не было.
Губернатор Югры Руслан Кухарук отметил год с назначения
Сам губернатор Югры Руслан Кухарук на неделе тоже отметил значимую дату. 30 мая 2024 года президент РФ Владимир Путин предложил ему возглавить Ханты-Мансийский автономный округ. Глава региона в прошедшую пятницу с утра отправился в кафедральный собор окружной столицы для поздравления митрополита Павла с 10-летним юбилеем Ханты-Мансийской епархии. А журналисты агентства подготовили материал о неизвестных широкой публике фактах о Руслане Кухарук, пообщавшись с людьми из его окружения.
Когалымский предприниматель задекларировал 700 млрд рублей, обойдя нефтяных магнатов Югры
Предприниматель из Когалыма Иван Поляшенко задекларировал гигантскую сумму активов — свыше 700 миллиардов рублей. При том, что раньше его компания «Ойлмет» демонстрировала куда более скромные бизнес-показатели. В 2024 году, к примеру, выручка фирма составила порядка девяти миллионов рублей. Предприятие торгует трубопрокатом, поставляет трубы для бурения нефтяных скважин, а также предлагает услуги для нефтегазовой отрасли. Сам бизнесмен отказался от комментариев о росте благосостояния.
После подачи декларации в 2025 году Поляшенко по объему активов обошел владельца группы компаний по продаже спецтехники Виктора Сарапина (35 млрд), учредителя нефтесервисной компании «Экотон» Ярослава Мельника (23 млрд). Оставил позади даже Владимира Богданова, генерального директора «Сургутнефтегаза», чье состояние оценивается Forbes в 1,4 млрд долларов.
Аварии в мэрии Урая: лопнувшая труба затопила три этажа, а гроза обесточила думу
В мэрии Урая (ХМАО) потоп в приемной заместителя главы по ЖКХ Владимира Гробовца залил три этажа здания водой. У чиновника лопнули трубу отопления после начала гидравлических испытаний. Незадолго до потопа в мэрии Урая произошло другая коммунальная авария. Из-за грозы здание было обесточено в разгар заседания городской думы, и депутатам пришлось перебираться в другой кабинет, подсвечивая себе дорогу телефонами.
Глава РГО в Югре Сотников отправится в Березово на поиски пушек Пугачева
Новый глава реготделения «Русского географического общества» в Югре Дмитрий Сотников собирается летом вместе с коллегами отправиться в Березово на поиски пушек времен восстания Емельяна Пугачева. Они в момент подавления мятежа были захвачены армией и затем отправлены в Югру. А спустя два века следы пушек теряются и представитель РГО хотят провести раскопки для поиска артефактов.
В ХМАО завершился отопительный сезон
В ХМАО завершился отопительный сезон. Коммунальщики перекрыли тепло в квартирах югорчан. Теперь жителей в течение лета по графику будет ждать отключение горячей воды для подготовки сетей к следующей зиме. Графики для жителей Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска можно найти на сайте.
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