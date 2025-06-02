Жительница ХМАО засудила микрокредитную организацию на назойливые звонки

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Жительница Сургута засудила микрофинансовую организацию и получила 10 000 рублей моральной компенсации
Жительница Сургута засудила микрофинансовую организацию и получила 10 000 рублей моральной компенсации Фото:

Сургутянка подала в суд на микрофинансовую организацию «Всегда в плюсе» за то, что те звонили ей более двух раз в неделю по поводу задолженности. Она выиграла иск и получила 10 000 рублей, сообщает telegram-канал «Суды Югры».

«В ходе рассмотрения гражданского дела суд выяснил, что УФССП по ХМАО признало ООО МКК „Всегда в плюсе“ виновным в нарушении административного законодательства. В качестве наказания был назначен административный штраф», — сообщает telegram-канал. Жительница Сургута получила 10 000 рублей, еще пять на пять тысяч суд оштрафовал организацию.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске коллекторы требовали с врачей закрыть долг их коллеги. Главврач больницы обратился к приставам, чтобы наказать взыскателей.

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Сургутянка подала в суд на микрофинансовую организацию «Всегда в плюсе» за то, что те звонили ей более двух раз в неделю по поводу задолженности. Она выиграла иск и получила 10 000 рублей, сообщает telegram-канал «Суды Югры». «В ходе рассмотрения гражданского дела суд выяснил, что УФССП по ХМАО признало ООО МКК „Всегда в плюсе“ виновным в нарушении административного законодательства. В качестве наказания был назначен административный штраф», — сообщает telegram-канал. Жительница Сургута получила 10 000 рублей, еще пять на пять тысяч суд оштрафовал организацию. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске коллекторы требовали с врачей закрыть долг их коллеги. Главврач больницы обратился к приставам, чтобы наказать взыскателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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