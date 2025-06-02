Жительница ХМАО засудила микрокредитную организацию на назойливые звонки

Сургутянка подала в суд на микрофинансовую организацию «Всегда в плюсе» за то, что те звонили ей более двух раз в неделю по поводу задолженности. Она выиграла иск и получила 10 000 рублей, сообщает telegram-канал «Суды Югры».
«В ходе рассмотрения гражданского дела суд выяснил, что УФССП по ХМАО признало ООО МКК „Всегда в плюсе“ виновным в нарушении административного законодательства. В качестве наказания был назначен административный штраф», — сообщает telegram-канал. Жительница Сургута получила 10 000 рублей, еще пять на пять тысяч суд оштрафовал организацию.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске коллекторы требовали с врачей закрыть долг их коллеги. Главврач больницы обратился к приставам, чтобы наказать взыскателей.
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