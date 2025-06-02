В Сургуте (ХМАО) на торги выставили участки в новом микрорайоне города, выделенные под строительство крупного образовательного комплекса и жилого дома. Имущество принадлежало обанкротившейся компании «Северстрой Партнер», бенефициаром которой выступал осужденный олигарх Андрей Копайгора. Общая стартовая цена стройплощадок — 284,3 млн рублей, сообщил URA.RU организатор аукциона.
«На продажу выставлены два участка в 44 микрорайоне Сургута. Один из участков предназначен для строительства образовательного комплекса со школой на 1200 учеников, детским садом на 350 мест и центром технического образования „Технополис“ на 400 человек. Второй участок выделен под жилой дом. Начальная стоимость всего лота составляет 284 миллиона 300 тысяч рублей», — уточнил представитель торговой площадки. Общая площадь территории составляет 48 тысяч квадратных метров.
Компания «Северстрой Партнер» должна была построить здания к 2026 году. Однако в 2023 году застройщик признан банкротом. Среди объектов, которые возводила компания, — долгострой в ЖК «Уютный», которого дольщики ждут девять лет.
Фирма «Северстрой Партнер» — дочернее предприятие компании «Северстрой», принадлежавшей предпринимателю Компайгоре. Олигарх выступает фигурантом нескольких судебных разбирательств, связанных с финансовыми нарушениями и неисполнением обязательств перед дольщиками.
Ранее URA.RU сообщало, что городской суд пересмотрит уголовное дело в отношении бизнесмена Андрея Копайгоры. Он был арестован в 2021 году по делу о мошенничестве в долевом строительстве. В 2024 году суд назначил ему наказание — два года колонии-поселения с освобождением из зала суда.
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