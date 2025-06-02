В детские лагеря за пределами ХМАО отправятся почти две тысячи детей из Сургута

Дети отправятся в летние лагеря из Сургута
В летние лагеря за пределами Югры направятся около 1800 детей из Сургута. Об этом сообщила заместитель директора депобра администрации города Ольга Иванова.
«Более 1800 ребят воспользуются путевками для отдыха за пределами Югры. Уже состоялось несколько выездов — в Башкортостан и Тюмень», — рассказала Иванова.
При этом в Сургуте будет отдыхать более восьми тысяч детей — смена будет проходить в 50 школах со 2 по 26 июня. Принимать у себя детей будут и учреждения культуры, а также частные организации.
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