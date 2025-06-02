Главный пристав ХМАО обвинила в проблеме с алиментами поломку сервера

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Из-за поломки сервера у приставов жительница ХМАО с апреля не может получить алименты на ребенка
Из-за поломки сервера у приставов жительница ХМАО с апреля не может получить алименты на ребенка Фото:

В Кондинском районе сбой сервера в отделе судебных приставов повлек за собой невыплату алиментов. Об этом во время прямого эфира с главным приставом Югры Еленой Ловандо рассказала жительница региона.

«Отдел судебных приставов по Кондинскому району не переводит алименты с апреля. Ссылаются на то, что некому подписывать платежные поручения. Кто несет ответственность в данном случае за нарушение прав несовершеннолетних», — задается вопросом жительница округа.

Главный пристав Югры Елена Ловандо подчеркнула, что проблема существует и это «очень сложный болезненный вопрос». «В подразделении действительно отсутствует начальник подразделения. А неперечисление денежных средств связано с поломкой сети. Сервер уже находится в ремонте в Ханты-Мансийске, для отдела информатизации первейшая задача его восстановить и направить в отдел Кондинского района», — заявила Елена Ловандо.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО без малого шесть тысяч человек, имеющих долги по алиментам, не смогут выехать за рубеж. Ограничения накладывает федеральная служба судебных приставов. 

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В Кондинском районе сбой сервера в отделе судебных приставов повлек за собой невыплату алиментов. Об этом во время прямого эфира с главным приставом Югры Еленой Ловандо рассказала жительница региона. «Отдел судебных приставов по Кондинскому району не переводит алименты с апреля. Ссылаются на то, что некому подписывать платежные поручения. Кто несет ответственность в данном случае за нарушение прав несовершеннолетних», — задается вопросом жительница округа. Главный пристав Югры Елена Ловандо подчеркнула, что проблема существует и это «очень сложный болезненный вопрос». «В подразделении действительно отсутствует начальник подразделения. А неперечисление денежных средств связано с поломкой сети. Сервер уже находится в ремонте в Ханты-Мансийске, для отдела информатизации первейшая задача его восстановить и направить в отдел Кондинского района», — заявила Елена Ловандо. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО без малого шесть тысяч человек, имеющих долги по алиментам, не смогут выехать за рубеж. Ограничения накладывает федеральная служба судебных приставов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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