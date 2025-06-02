Главный пристав ХМАО обвинила в проблеме с алиментами поломку сервера

В Кондинском районе сбой сервера в отделе судебных приставов повлек за собой невыплату алиментов. Об этом во время прямого эфира с главным приставом Югры Еленой Ловандо рассказала жительница региона.
«Отдел судебных приставов по Кондинскому району не переводит алименты с апреля. Ссылаются на то, что некому подписывать платежные поручения. Кто несет ответственность в данном случае за нарушение прав несовершеннолетних», — задается вопросом жительница округа.
Главный пристав Югры Елена Ловандо подчеркнула, что проблема существует и это «очень сложный болезненный вопрос». «В подразделении действительно отсутствует начальник подразделения. А неперечисление денежных средств связано с поломкой сети. Сервер уже находится в ремонте в Ханты-Мансийске, для отдела информатизации первейшая задача его восстановить и направить в отдел Кондинского района», — заявила Елена Ловандо.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО без малого шесть тысяч человек, имеющих долги по алиментам, не смогут выехать за рубеж. Ограничения накладывает федеральная служба судебных приставов.
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