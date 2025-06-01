01 июня 2025
31 мая 2025

В Сургуте полиция провела массовые облавы на мигрантов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция Сургута проверила 150 мигрантов
Полиция Сургута проверила 150 мигрантов Фото:

Полиция Сургута (ХМАО) проверила 150 иностранцев на предмет нарушений миграционного законодательство. Силовики составили шесть административных протоколов за незаконное нахождение на территории страны, сообщает telegram-канал ведомства.

«В ходе рейда были проверены более 150 иностранных граждан. Сотрудниками полиции составлено шесть административных протоколов по статье 18.8 КоАП РФ за незаконное нахождение на территории России», — сообщает полиция Югры.

Нарушителям грозит штраф в пять тысяч рублей и выдворение за пределы России. Также выявлено трое югорчан, которые незаконно сдавали жилье мигрантам.

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Полиция Сургута (ХМАО) проверила 150 иностранцев на предмет нарушений миграционного законодательство. Силовики составили шесть административных протоколов за незаконное нахождение на территории страны, сообщает telegram-канал ведомства. «В ходе рейда были проверены более 150 иностранных граждан. Сотрудниками полиции составлено шесть административных протоколов по статье 18.8 КоАП РФ за незаконное нахождение на территории России», — сообщает полиция Югры. Нарушителям грозит штраф в пять тысяч рублей и выдворение за пределы России. Также выявлено трое югорчан, которые незаконно сдавали жилье мигрантам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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