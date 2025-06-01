Полиция Сургута (ХМАО) проверила 150 иностранцев на предмет нарушений миграционного законодательство. Силовики составили шесть административных протоколов за незаконное нахождение на территории страны, сообщает telegram-канал ведомства.
«В ходе рейда были проверены более 150 иностранных граждан. Сотрудниками полиции составлено шесть административных протоколов по статье 18.8 КоАП РФ за незаконное нахождение на территории России», — сообщает полиция Югры.
Нарушителям грозит штраф в пять тысяч рублей и выдворение за пределы России. Также выявлено трое югорчан, которые незаконно сдавали жилье мигрантам.
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