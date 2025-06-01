01 июня 2025
31 мая 2025

В ХМАО прокуратура заставила мэрию выдать пенсионерке квартиру

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокурор вступился за пенсионерку, которая едва не лишилась жилья из-за решения мэрии
Прокурор вступился за пенсионерку, которая едва не лишилась жилья из-за решения мэрии Фото:

В Белоярском районе прокуратура заставила мэрию обеспечить пенсионерку квартирой по социальному найму. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Заявительница незаконно снята с учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В связи с этим прокурор города внес главе Белоярского района представление об устранении нарушений жилищного законодательства, которое удовлетворено», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Решение о снятии пенсионерки с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий было отменено. Югорчанке предоставили квартиру по договору соцнайма.

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В Белоярском районе прокуратура заставила мэрию обеспечить пенсионерку квартирой по социальному найму. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «Заявительница незаконно снята с учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В связи с этим прокурор города внес главе Белоярского района представление об устранении нарушений жилищного законодательства, которое удовлетворено», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Решение о снятии пенсионерки с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий было отменено. Югорчанке предоставили квартиру по договору соцнайма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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