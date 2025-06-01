В ХМАО прокуратура заставила мэрию выдать пенсионерке квартиру

В Белоярском районе прокуратура заставила мэрию обеспечить пенсионерку квартирой по социальному найму. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Заявительница незаконно снята с учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В связи с этим прокурор города внес главе Белоярского района представление об устранении нарушений жилищного законодательства, которое удовлетворено», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Решение о снятии пенсионерки с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий было отменено. Югорчанке предоставили квартиру по договору соцнайма.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!