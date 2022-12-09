В Тюменской области спустя полгода сняли карантин по неизлечимой болезни животных

Карантин продлился около семи месяцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В деревне Авазбакеева Ялуторовского района (Тюменская область) отменили карантин, который был введен в мае этого года из-за обнаружения лейкоза крупного рогатого скота. Об этом сообщается в распоряжении Управления ветеринарии региона.

«Отменить с 9 декабря ограничительные мероприятия по лейкозу крупного рогатого скота, установленные ведомством от 11 мая этого года на территории: деревня Авазбакеева, улица Победы, дом 44» — указано в документе, опубликованном на сайте правительства Тюменской области. Также все ограничения сняли с резервации зараженных животных и территории вокруг очага эпидемии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области за прошедший месяц в двух районах ввели карантин из-за опасных болезней. Так, в охотничьих угодиях обнаружили трихинеллез животных, а в одном из крестьянско-фермерских хозяйств нашли лептоспироз.