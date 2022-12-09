09 декабря 2022
08 декабря 2022

В Тюменской области спустя полгода сняли карантин по неизлечимой болезни животных

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган , зона карантина
Карантин продлился около семи месяцев Фото:

В деревне Авазбакеева Ялуторовского района (Тюменская область) отменили карантин, который был введен в мае этого года из-за обнаружения лейкоза крупного рогатого скота. Об этом сообщается в распоряжении Управления ветеринарии региона.

«Отменить с 9 декабря ограничительные мероприятия по лейкозу крупного рогатого скота, установленные ведомством от 11 мая этого года на территории: деревня Авазбакеева, улица Победы, дом 44» — указано в документе, опубликованном на сайте правительства Тюменской области. Также все ограничения сняли с резервации зараженных животных и территории вокруг очага эпидемии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области за прошедший месяц в двух районах ввели карантин из-за опасных болезней. Так, в охотничьих угодиях обнаружили трихинеллез животных, а в одном из крестьянско-фермерских хозяйств нашли лептоспироз.

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В деревне Авазбакеева Ялуторовского района (Тюменская область) отменили карантин, который был введен в мае этого года из-за обнаружения лейкоза крупного рогатого скота. Об этом сообщается в распоряжении Управления ветеринарии региона. «Отменить с 9 декабря ограничительные мероприятия по лейкозу крупного рогатого скота, установленные ведомством от 11 мая этого года на территории: деревня Авазбакеева, улица Победы, дом 44» — указано в документе, опубликованном на сайте правительства Тюменской области. Также все ограничения сняли с резервации зараженных животных и территории вокруг очага эпидемии. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области за прошедший месяц в двух районах ввели карантин из-за опасных болезней. Так, в охотничьих угодиях обнаружили трихинеллез животных, а в одном из крестьянско-фермерских хозяйств нашли лептоспироз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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