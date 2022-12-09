09 декабря 2022

В Миассе 17 многоквартирных домов отключили от отопления

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Детский сад в селе Бишкиль. Челябинская область, детский сад, зима, отопление, варежки, батарея отопления
На теплотрассе Миасса авария Фото:

В Миассе Челябинской области 17 многоквартирных домов из-за аварии остались без отопления. Об этом сообщили в экстренной службе.

«В связи с проведением аварийных работ системы отопления временно приостановлена подача отопления в следующие дома: Готвальда 1,7,13,15,17,19,21,23,27,31,33,35, П. Борцов 2,4,6,8, Батина 6., — уточнили в профильной группе «МКУ «Управление ГОЧС» г. Миасс» в соцсети «ВКонтакте».

В ведомстве добавили, что в данный момент аварийная ситуация находится под контролем. Подача тепла будет восстановлена в ближайшее время.

Ранее в Верхнем Уфалее без отопления остался микрорайон Никельщиков, на территории которого находятся 23 жилых дома и профессиональное училище №52. В пресс-службе мэрии уточнили, что причиной ЧП стала крупная авария на основной нитке магистрали теплоснабжения.

Все главные новости Челябинской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

В Миассе Челябинской области 17 многоквартирных домов из-за аварии остались без отопления. Об этом сообщили в экстренной службе. «В связи с проведением аварийных работ системы отопления временно приостановлена подача отопления в следующие дома: Готвальда 1,7,13,15,17,19,21,23,27,31,33,35, П. Борцов 2,4,6,8, Батина 6., — уточнили в профильной группе «МКУ «Управление ГОЧС» г. Миасс» в соцсети «ВКонтакте». В ведомстве добавили, что в данный момент аварийная ситуация находится под контролем. Подача тепла будет восстановлена в ближайшее время. Ранее в Верхнем Уфалее без отопления остался микрорайон Никельщиков, на территории которого находятся 23 жилых дома и профессиональное училище №52. В пресс-службе мэрии уточнили, что причиной ЧП стала крупная авария на основной нитке магистрали теплоснабжения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...