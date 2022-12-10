10 декабря 2022
09 декабря 2022

В Перми водитель грузовика насмерть сбил пожилую женщину

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, большегруз, фура, штраф, проверка грузовиков, протокол дтп, полиция, гибдд, дпс, проверка документов
Женщина скончалась на месте происшествия Фото:

В Перми водитель грузовика насмерть сбил 77-летнюю женщину, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Об этом сообщает ГИБДД Пермского края в своем telegram-канале.

«11 декабря, в 12:10 по ул. Встречная двигался автомобиль Volvo, управлял которым водитель 1980 года рождения. При проезде регулируемого пешеходного перехода мужчина совершил наезд на женщину 1945 года рождения», — сообщается в ведомстве. По предварительной информации, женщина переходила дорогу на разрешающий цвет светофора.

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия. На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшедшего и проводят проверку по факту ДТП.

Ранее URA.RU писало, что в Перми пассажирский автобус сбил женщину. Она скончалась в больнице от полученных травм.

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В Перми водитель грузовика насмерть сбил 77-летнюю женщину, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Об этом сообщает ГИБДД Пермского края в своем telegram-канале. «11 декабря, в 12:10 по ул. Встречная двигался автомобиль Volvo, управлял которым водитель 1980 года рождения. При проезде регулируемого пешеходного перехода мужчина совершил наезд на женщину 1945 года рождения», — сообщается в ведомстве. По предварительной информации, женщина переходила дорогу на разрешающий цвет светофора. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия. На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшедшего и проводят проверку по факту ДТП. Ранее URA.RU писало, что в Перми пассажирский автобус сбил женщину. Она скончалась в больнице от полученных травм.
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© Служба новостей «URA.RU»
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