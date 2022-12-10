В Перми водитель грузовика насмерть сбил пожилую женщину

В Перми водитель грузовика насмерть сбил 77-летнюю женщину, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Об этом сообщает ГИБДД Пермского края в своем telegram-канале.
«11 декабря, в 12:10 по ул. Встречная двигался автомобиль Volvo, управлял которым водитель 1980 года рождения. При проезде регулируемого пешеходного перехода мужчина совершил наезд на женщину 1945 года рождения», — сообщается в ведомстве. По предварительной информации, женщина переходила дорогу на разрешающий цвет светофора.
От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия. На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшедшего и проводят проверку по факту ДТП.
Ранее URA.RU писало, что в Перми пассажирский автобус сбил женщину. Она скончалась в больнице от полученных травм.
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