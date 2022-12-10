В Перми водитель грузовика насмерть сбил пожилую женщину

11 декабря 2022 в 18:51 Размер текста - 17 +

Женщина скончалась на месте происшествия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми водитель грузовика насмерть сбил 77-летнюю женщину, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Об этом сообщает ГИБДД Пермского края в своем telegram-канале. «11 декабря, в 12:10 по ул. Встречная двигался автомобиль Volvo, управлял которым водитель 1980 года рождения. При проезде регулируемого пешеходного перехода мужчина совершил наезд на женщину 1945 года рождения», — сообщается в ведомстве. По предварительной информации, женщина переходила дорогу на разрешающий цвет светофора. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия. На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшедшего и проводят проверку по факту ДТП. Ранее URA.RU писало, что в Перми пассажирский автобус сбил женщину. Она скончалась в больнице от полученных травм.

В Перми водитель грузовика насмерть сбил 77-летнюю женщину, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Об этом сообщает ГИБДД Пермского края в своем telegram-канале. «11 декабря, в 12:10 по ул. Встречная двигался автомобиль Volvo, управлял которым водитель 1980 года рождения. При проезде регулируемого пешеходного перехода мужчина совершил наезд на женщину 1945 года рождения», — сообщается в ведомстве. По предварительной информации, женщина переходила дорогу на разрешающий цвет светофора. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия. На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшедшего и проводят проверку по факту ДТП. Ранее URA.RU писало, что в Перми пассажирский автобус сбил женщину. Она скончалась в больнице от полученных травм.