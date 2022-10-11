В Перми пассажирский автобус насмерть сбил женщину

12 октября 2022 в 12:40 Размер текста - 17 +

Автобус с пассажирами наехал на женщину Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Перми пассажирский автобус сбил женщину, которая от полученных травм скончалась. Подробности произошедшего ДТП URA.RU рассказали в краевом УГИБДД. «Около 7 утра на ул. Мира женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, в этот момент автобус с пассажирами совершил на пермячку наезд. Пострадавшую госпитализировали в медучреждение, где она впоследствии скончалась», — рассказали в полиции. В момент аварии в салоне автобуса находились 20 человек, никто из пассажиров не пострадал. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Перми пассажирский автобус сбил женщину, которая от полученных травм скончалась. Подробности произошедшего ДТП URA.RU рассказали в краевом УГИБДД. «Около 7 утра на ул. Мира женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, в этот момент автобус с пассажирами совершил на пермячку наезд. Пострадавшую госпитализировали в медучреждение, где она впоследствии скончалась», — рассказали в полиции. В момент аварии в салоне автобуса находились 20 человек, никто из пассажиров не пострадал. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.