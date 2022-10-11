11 октября 2022

В Перми пассажирский автобус насмерть сбил женщину

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, автобус, виды перми, нацпроект
Автобус с пассажирами наехал на женщину Фото:

В Перми пассажирский автобус сбил женщину, которая от полученных травм скончалась. Подробности произошедшего ДТП URA.RU рассказали в краевом УГИБДД.

«Около 7 утра на ул. Мира женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, в этот момент автобус с пассажирами совершил на пермячку наезд. Пострадавшую госпитализировали в медучреждение, где она впоследствии скончалась», — рассказали в полиции.

В момент аварии в салоне автобуса находились 20 человек, никто из пассажиров не пострадал. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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В Перми пассажирский автобус сбил женщину, которая от полученных травм скончалась. Подробности произошедшего ДТП URA.RU рассказали в краевом УГИБДД. «Около 7 утра на ул. Мира женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, в этот момент автобус с пассажирами совершил на пермячку наезд. Пострадавшую госпитализировали в медучреждение, где она впоследствии скончалась», — рассказали в полиции. В момент аварии в салоне автобуса находились 20 человек, никто из пассажиров не пострадал. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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