Байден в разговоре с Зеленским пообещал укреплять ПВО Украины

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским подчеркнул приоритеты Вашингтона по укреплению украинской ПВО. Об этом говорится в опубликованном сообщении Белого дома.
«Президент Байден подчеркнул, что США уделяют первоочередное внимание усилиям по укреплению противовоздушной обороны Украины за счет нашей помощи в области безопасности, включая объявление от 9 декабря о дополнительных боеприпасах и оборудовании на сумму 275 миллионов долларов», — говорится в заявлении на сайте администрации. Помимо этого, президент США «поприветствовал» заявление Зеленого о готовности к «справедливому миру», основанному «фундаментальных принципах» устава ООН.
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Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским подчеркнул приоритеты Вашингтона по укреплению украинской ПВО. Об этом говорится в опубликованном сообщении Белого дома. «Президент Байден подчеркнул, что США уделяют первоочередное внимание усилиям по укреплению противовоздушной обороны Украины за счет нашей помощи в области безопасности, включая объявление от 9 декабря о дополнительных боеприпасах и оборудовании на сумму 275 миллионов долларов», — говорится в заявлении на сайте администрации. Помимо этого, президент США «поприветствовал» заявление Зеленого о готовности к «справедливому миру», основанному «фундаментальных принципах» устава ООН. США поддерживают Киев на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В декабре Вашингтон перестал настаивать на прекращении ударов ВСУ по территории РФ. В четверг США приняли рекордный оборонный бюджет на 2023 год, значительная часть которого будет выделена на поддержку Украины. Однако Белый дом согласился провести аудит отправленной Зеленскому помощи.