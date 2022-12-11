Байден в разговоре с Зеленским пообещал укреплять ПВО Украины

12 декабря 2022 в 06:02 Размер текста - 17 +

Байден провел телефонный разговор с Зеленским Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским подчеркнул приоритеты Вашингтона по укреплению украинской ПВО. Об этом говорится в опубликованном сообщении Белого дома. «Президент Байден подчеркнул, что США уделяют первоочередное внимание усилиям по укреплению противовоздушной обороны Украины за счет нашей помощи в области безопасности, включая объявление от 9 декабря о дополнительных боеприпасах и оборудовании на сумму 275 миллионов долларов», — говорится в заявлении на сайте администрации. Помимо этого, президент США «поприветствовал» заявление Зеленого о готовности к «справедливому миру», основанному «фундаментальных принципах» устава ООН. США поддерживают Киев на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В декабре Вашингтон перестал настаивать на прекращении ударов ВСУ по территории РФ. В четверг США приняли рекордный оборонный бюджет на 2023 год, значительная часть которого будет выделена на поддержку Украины. Однако Белый дом согласился провести аудит отправленной Зеленскому помощи.

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским подчеркнул приоритеты Вашингтона по укреплению украинской ПВО. Об этом говорится в опубликованном сообщении Белого дома. «Президент Байден подчеркнул, что США уделяют первоочередное внимание усилиям по укреплению противовоздушной обороны Украины за счет нашей помощи в области безопасности, включая объявление от 9 декабря о дополнительных боеприпасах и оборудовании на сумму 275 миллионов долларов», — говорится в заявлении на сайте администрации. Помимо этого, президент США «поприветствовал» заявление Зеленого о готовности к «справедливому миру», основанному «фундаментальных принципах» устава ООН. США поддерживают Киев на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В декабре Вашингтон перестал настаивать на прекращении ударов ВСУ по территории РФ. В четверг США приняли рекордный оборонный бюджет на 2023 год, значительная часть которого будет выделена на поддержку Украины. Однако Белый дом согласился провести аудит отправленной Зеленскому помощи.