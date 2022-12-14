Студенты Башкирии презентовали свои стартапы бизнес-элите региона

14 декабря 2022 в 17:42 Размер текста - 17 +

В финал программы «Я в деле» вышли 78 участников Фото: пресс-служба благотворительного фонда «КАПИТАНЫ» Студенты вузов Республики Башкортостан презентовали предпринимателям и экспертам региона свои бизнес-проекты, разработанные в рамках федеральной программы молодежного предпринимательства «Я в деле». Участниками второго сезона программы этой осенью стали 140 студентов из Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба программы. Презентация бизнес-идей — завершающий этап программы «Я в деле». До этого на протяжении двух месяцев молодые люди проходили бесплатный курс бизнес грамотности: от разработки идеи до создания настоящего бизнеса и старта продаж. Кроме того, студенты получили возможность проработать свои проекты с опытными наставниками и экспертами-практиками из числа предпринимателей региона. Теперь каждая бизнес-идея является прототипом нового бренда товара или услуги, которыми уже очень скоро смогут воспользоваться жители республики. По словам руководителя программы «Я в деле» в Башкортостане Мансура Латыпова, с каждым годом в республике все больше студентов увлекаются предпринимательством и готовы развивать собственное дело. «В Республике Башкортостан много места для развития бизнеса, многие ниши либо не заняты, либо слабо развиты, с каждым годом все больше студентов хотят работать сами на себя, чтобы не зависеть от решения начальства, — рассказал он URA.RU — Но важно, чтоб рядом с ними был наставник — тот, кто поддержит и понимает, куда идти дальше». Главная задача программы «Я в деле» — повышение предпринимательской грамотности среди молодежи. «Важно, чтобы ребята поняли, как собрать бизнес идею, как ее протестировать, как сделать выводы, упаковать, разрекламировать и продать свой продукт. Эти знания точно помогут им в дальнейшем развивать созданный бизнес, либо просто пригодятся в дальнейшей карьере, с чем бы она ни была связана», — рассказывает федеральный координатор программы Георгий Зайцев. Программа «Я в деле» инициирована в январе текущего года и реализуется при поддержке Минобрнауки России, РЭУ имени Г.В. Плеханова совместно с благотворительным фондом поддержки образовательных программ «КАПИТАНЫ». Участниками двух сезонов проекта стали уже более 20 000 студентов российских вузов из 62 регионов страны. Георгий Зайцев, руководитель и федеральный координатор программы «Я в деле» Фото: пресс-служба благотворительного фонда «КАПИТАНЫ» Главная задача программы «Я в деле» заключается в повышении предпринимательской грамотности среди молодежи Фото: пресс-служба благотворительного фонда «КАПИТАНЫ» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Студенты вузов Республики Башкортостан презентовали предпринимателям и экспертам региона свои бизнес-проекты, разработанные в рамках федеральной программы молодежного предпринимательства «Я в деле». Участниками второго сезона программы этой осенью стали 140 студентов из Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба программы. Презентация бизнес-идей — завершающий этап программы «Я в деле». До этого на протяжении двух месяцев молодые люди проходили бесплатный курс бизнес грамотности: от разработки идеи до создания настоящего бизнеса и старта продаж. Кроме того, студенты получили возможность проработать свои проекты с опытными наставниками и экспертами-практиками из числа предпринимателей региона. Теперь каждая бизнес-идея является прототипом нового бренда товара или услуги, которыми уже очень скоро смогут воспользоваться жители республики. По словам руководителя программы «Я в деле» в Башкортостане Мансура Латыпова, с каждым годом в республике все больше студентов увлекаются предпринимательством и готовы развивать собственное дело. «В Республике Башкортостан много места для развития бизнеса, многие ниши либо не заняты, либо слабо развиты, с каждым годом все больше студентов хотят работать сами на себя, чтобы не зависеть от решения начальства, — рассказал он URA.RU — Но важно, чтоб рядом с ними был наставник — тот, кто поддержит и понимает, куда идти дальше». Главная задача программы «Я в деле» — повышение предпринимательской грамотности среди молодежи. «Важно, чтобы ребята поняли, как собрать бизнес идею, как ее протестировать, как сделать выводы, упаковать, разрекламировать и продать свой продукт. Эти знания точно помогут им в дальнейшем развивать созданный бизнес, либо просто пригодятся в дальнейшей карьере, с чем бы она ни была связана», — рассказывает федеральный координатор программы Георгий Зайцев. Программа «Я в деле» инициирована в январе текущего года и реализуется при поддержке Минобрнауки России, РЭУ имени Г.В. Плеханова совместно с благотворительным фондом поддержки образовательных программ «КАПИТАНЫ». Участниками двух сезонов проекта стали уже более 20 000 студентов российских вузов из 62 регионов страны.