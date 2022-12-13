Власти ЯНАО потратили бюджетные деньги на ненужное имущество

Дорогостоящим считается имущество, стоимостью свыше 0,5 млн. рублей за единицу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти ЯНАО потратили два миллиарда рублей на имущество, которым впоследствии не пользовались. Как сообщили URA.RU в счетной палате ЯНАО, большую часть из этого имущества составляет медицинское оборудование и транспорт.

«Объектами экспертно-аналитического мероприятия являлись исполнительные органы государственной власти ЯНАО и подведомственные им государственные учреждения, приобретавшие в 2019—2021 годах дорогостоящее движимое имущество стоимостью более 0,5 млн. рублей за единицу. В ходе мероприятия установлено, что некачественная подготовка обоснований приобретения имущества, отсутствие мониторинга его загруженности, а также недостаточный последующий контроль использования имущества являлись основными причинами неиспользования или низкой загруженности движимого имущества», — говорится в сообщении.

В счетной палате агентству добавили, что речь идет о всем имуществе, приобретенном за счет бюджета и стоимостью выше полмиллиона рублей. «Всего за период проверки было приобретено имущества на сумму более 2 млрд руб. Значительная часть этих средств была направлена на приобретение медицинского оборудования и транспортных средств (в том числе спецтранспорт)», — сообщили агентству в ведомстве.

Счетная палата предложили усовершенствовать процессы покупки и использования госимущества. «Так, проводится работа по закреплению минимальных требований к финансово-экономическому обоснованию приобретения движимого имущества, применению риск-ориентированного подхода к планированию контрольной деятельности департамента, а также по созданию фонда совместного использования отельных видов движимого имущества», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что больше всего бюджетных средств власти ЯНАО тратят на закупках для дорожной дирекции. Лидером по количеству контрактов стал «Центр ресурсного обеспечения в сфере здравоохранения».