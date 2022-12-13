Соратник экс-вора в законе Трофы пытается скрыть 5 миллионов с помощью истории про мясо. Фото

14 декабря 2022 в 18:32 Размер текста - 17 +

Илья Р. рассказал, что в его пакете были не деньги, а мясо и зелень Фото: Анна Майорова © URA.RU Криминальный авторитет Илья Р., подозреваемый в похищении у предпринимателя Евгения Пономарева пакета с пятью миллионами рублей, пытается избежать ответственности, рассказывая суду легенду: в пакете, с которым он попал на камеры видеонаблюдения, были не деньги, а набор из куска мяса, зелени, шарфа и документов. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом дела. Многие моменты в биографии Ильи Р. связывают с деятельностью бывшего вора в законе Андрея Трофимова (Трофа). Новость по теме В Екатеринбурге сорван допрос соратника экс-вора в законе Трофы Авторитета судят по событию 2020 года, когда он с подельниками Коршуном и Художником, по версии следствия, забрал пакет с пятью миллионами у бизнесмена в кафе «Оазис», после чего скрылся. «Подсудимый и его защита попытались представить следующую версию событий. Якобы он, имея Toyota Camry с номерами „555“, работал курьером и развозил документы для своего приятеля. И в день происшествия он приехал в Екатеринбург из Верхнего Тагила на Шарташский рынок, чтобы купить кусок мяса и зелень. Купленное засунул прямо в пакет с документами. Илья Р. якобы должен был забрать доверенность в „Оазисе“», — рассказал собеседник агентства. По его словам, авторитет пытается избежать приговора за мошенничество, заявляя, что денег не видел и не брал. Однако свидетели, видевшие пакет с наличными, косвенно подтвердили его причастность к преступлению. По версии следствия, Илья Р. стал одним из главных фигурантов дела о крупной мошеннической схеме. В 2020 году бывшие соратники Трофы, известные как Коршун и Художник, встретились с бизнесменом Евгением Пономаревым в кафе «Оазис» в Екатеринбурге, чтобы договориться о поставках сладостей в Дагестан. Коршун и Художник убедили предпринимателя вложить в дело пять миллионов рублей, но, когда пакет лежал на столе, в заведении появился Илья Р., забрал деньги и скрылся. Сам подсудимый и его адвокат отрицают вину и утверждают, что у обвинения нет доказательств, а Илья Р. непричастен к мошенничеству. Суд по его делу отложен на три месяца для проведения экспертизы видеозаписи, после чего суд примет решение о виновности подсудимого. Илья Р. выходил из кафе с документом и черным пакетом Фото: источник URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Криминальный авторитет Илья Р., подозреваемый в похищении у предпринимателя Евгения Пономарева пакета с пятью миллионами рублей, пытается избежать ответственности, рассказывая суду легенду: в пакете, с которым он попал на камеры видеонаблюдения, были не деньги, а набор из куска мяса, зелени, шарфа и документов. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом дела. Многие моменты в биографии Ильи Р. связывают с деятельностью бывшего вора в законе Андрея Трофимова (Трофа). Авторитета судят по событию 2020 года, когда он с подельниками Коршуном и Художником, по версии следствия, забрал пакет с пятью миллионами у бизнесмена в кафе «Оазис», после чего скрылся. «Подсудимый и его защита попытались представить следующую версию событий. Якобы он, имея Toyota Camry с номерами „555“, работал курьером и развозил документы для своего приятеля. И в день происшествия он приехал в Екатеринбург из Верхнего Тагила на Шарташский рынок, чтобы купить кусок мяса и зелень. Купленное засунул прямо в пакет с документами. Илья Р. якобы должен был забрать доверенность в „Оазисе“», — рассказал собеседник агентства. По его словам, авторитет пытается избежать приговора за мошенничество, заявляя, что денег не видел и не брал. Однако свидетели, видевшие пакет с наличными, косвенно подтвердили его причастность к преступлению. По версии следствия, Илья Р. стал одним из главных фигурантов дела о крупной мошеннической схеме. В 2020 году бывшие соратники Трофы, известные как Коршун и Художник, встретились с бизнесменом Евгением Пономаревым в кафе «Оазис» в Екатеринбурге, чтобы договориться о поставках сладостей в Дагестан. Коршун и Художник убедили предпринимателя вложить в дело пять миллионов рублей, но, когда пакет лежал на столе, в заведении появился Илья Р., забрал деньги и скрылся. Сам подсудимый и его адвокат отрицают вину и утверждают, что у обвинения нет доказательств, а Илья Р. непричастен к мошенничеству. Суд по его делу отложен на три месяца для проведения экспертизы видеозаписи, после чего суд примет решение о виновности подсудимого.