Пермское предприятие задолжало пермячке зарплату в 350 тысяч рублей

Зарплату пермячке не выплачивали несколько месяцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермячка подала в суд на своего работодателя за длительную задержку зарплаты. Суд взыскал с начальника предприятия 348 тысяч рублей в счет покрытия долга оплаты труда, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми.

«Взыскать с общества с ограниченной ответственностью „Эрида“ в пользу Легаевой А. С. задолженность по заработной плате в размере 348 174 рубля», — говорится в решении. Также работодатель должен выплатить моральную компенсацию в размере 3 тысяч рублей.

Изначально пермячка просила взыскать в ее пользу компенсацию размером 100 тысяч рублей, однако суд значительно снизил сумму. Истец работала в компании работодателя с весны 2021 года. После того, как руководство долгое время не выплачивало зарплату, пермячка обратилась в Госинспекцию труда, где выявили факт невыплаты зарплаты. Суд рассматривал дело в отсутствии ответчика, так как он никак не уведомил инстанцию о том, что не придет, повестки также не получал.