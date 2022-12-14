Прокуратура назвала причины посадки на мель судна в Пермском крае

Уральская транспортная прокуратура завершила расследование по судну «Кизляр», севшему в сентябре на мель на Каме в в Усольском районе (Пермский край). Причиной происшествия стало нарушение правил плавания начальником теплохода, сообщает пресс-служба прокуратуры.
«Причиной транспортного происшествия явилось нарушение правил плавания вахтенным начальником теплохода, которым не выбрана безопасная скорость движения и не дана правильная оценка обстановки, в которой оказалось судно», — говорится в telegram-канале прокуратуры. Собственнику судна внесено представление.
«Кизляр» сел на мель в конце сентября 2022 года. Сухогруз должен был перевезти из Соликамска в Астрахань пиломатериалы. Транспортная прокуратура привлекла вахтенного начальника судно к ответственности в виде штрафа в 5 тыс. рублей.
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Уральская транспортная прокуратура завершила расследование по судну «Кизляр», севшему в сентябре на мель на Каме в в Усольском районе (Пермский край). Причиной происшествия стало нарушение правил плавания начальником теплохода, сообщает пресс-служба прокуратуры. «Причиной транспортного происшествия явилось нарушение правил плавания вахтенным начальником теплохода, которым не выбрана безопасная скорость движения и не дана правильная оценка обстановки, в которой оказалось судно», — говорится в telegram-канале прокуратуры. Собственнику судна внесено представление. «Кизляр» сел на мель в конце сентября 2022 года. Сухогруз должен был перевезти из Соликамска в Астрахань пиломатериалы. Транспортная прокуратура привлекла вахтенного начальника судно к ответственности в виде штрафа в 5 тыс. рублей.