Прокуратура назвала причины посадки на мель судна в Пермском крае

Причиной посадки на мель судна на Каме стало нарушение правил плавания начальником теплохода

15 декабря 2022 в 11:39 Размер текста - 17 +

Начальник теплохода был оштрафован Фото: Сергей Русанов © URA.RU Уральская транспортная прокуратура завершила расследование по судну «Кизляр», севшему в сентябре на мель на Каме в в Усольском районе (Пермский край). Причиной происшествия стало нарушение правил плавания начальником теплохода, сообщает пресс-служба прокуратуры. «Причиной транспортного происшествия явилось нарушение правил плавания вахтенным начальником теплохода, которым не выбрана безопасная скорость движения и не дана правильная оценка обстановки, в которой оказалось судно», — говорится в telegram-канале прокуратуры. Собственнику судна внесено представление. «Кизляр» сел на мель в конце сентября 2022 года. Сухогруз должен был перевезти из Соликамска в Астрахань пиломатериалы. Транспортная прокуратура привлекла вахтенного начальника судно к ответственности в виде штрафа в 5 тыс. рублей.

Уральская транспортная прокуратура завершила расследование по судну «Кизляр», севшему в сентябре на мель на Каме в в Усольском районе (Пермский край). Причиной происшествия стало нарушение правил плавания начальником теплохода, сообщает пресс-служба прокуратуры. «Причиной транспортного происшествия явилось нарушение правил плавания вахтенным начальником теплохода, которым не выбрана безопасная скорость движения и не дана правильная оценка обстановки, в которой оказалось судно», — говорится в telegram-канале прокуратуры. Собственнику судна внесено представление. «Кизляр» сел на мель в конце сентября 2022 года. Сухогруз должен был перевезти из Соликамска в Астрахань пиломатериалы. Транспортная прокуратура привлекла вахтенного начальника судно к ответственности в виде штрафа в 5 тыс. рублей.