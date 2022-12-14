14 декабря 2022

Прокуратура назвала причины посадки на мель судна в Пермском крае

Причиной посадки на мель судна на Каме стало нарушение правил плавания начальником теплохода
© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник теплохода был оштрафован Фото:

Уральская транспортная прокуратура завершила расследование по судну «Кизляр», севшему в сентябре на мель на Каме в в Усольском районе (Пермский край). Причиной происшествия стало нарушение правил плавания начальником теплохода, сообщает пресс-служба прокуратуры.

«Причиной транспортного происшествия явилось нарушение правил плавания вахтенным начальником теплохода, которым не выбрана безопасная скорость движения и не дана правильная оценка обстановки, в которой оказалось судно», — говорится в telegram-канале прокуратуры. Собственнику судна внесено представление.

«Кизляр» сел на мель в конце сентября 2022 года. Сухогруз должен был перевезти из Соликамска в Астрахань пиломатериалы. Транспортная прокуратура привлекла вахтенного начальника судно к ответственности в виде штрафа в 5 тыс. рублей.

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Уральская транспортная прокуратура завершила расследование по судну «Кизляр», севшему в сентябре на мель на Каме в в Усольском районе (Пермский край). Причиной происшествия стало нарушение правил плавания начальником теплохода, сообщает пресс-служба прокуратуры. «Причиной транспортного происшествия явилось нарушение правил плавания вахтенным начальником теплохода, которым не выбрана безопасная скорость движения и не дана правильная оценка обстановки, в которой оказалось судно», — говорится в telegram-канале прокуратуры. Собственнику судна внесено представление. «Кизляр» сел на мель в конце сентября 2022 года. Сухогруз должен был перевезти из Соликамска в Астрахань пиломатериалы. Транспортная прокуратура привлекла вахтенного начальника судно к ответственности в виде штрафа в 5 тыс. рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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