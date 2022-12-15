В Тюмени на шесть часов задерживают четыре рейса

Тюменцы не смогли вовремя вылететь рейсами двух авиакомпаний Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Рейсы в Назрань (Ингушетия) и Астрахань из Тюмени задерживают на шесть часов. Информация представлена на сайте аэропорта Рощино.

«Рейсы ЕО 923, N4 923 Тюмень — Назрань, авиакомпаний „ИКАР“ и Nordwind Airlines. Вылет по расписанию: 07:05, расчетное время: 13:05», — сообщается на сайте аэропорта Рощино.

Также авиаперевозчики вовремя не смогут выполнить перелеты в Астрахань. Рейсы ЕО 916, N4 916 должны были вылететь из Тюмени в 16:10, но ожидается, что в воздух самолеты поднимутся лишь в 22:15.

В пресс-службу Nordwind Airlines (чьей дочерней компанией является «ИКАР») направлен письменный запрос. Ответ ожидается.