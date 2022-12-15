15 декабря 2022
14 декабря 2022

В Тюмени на шесть часов задерживают четыре рейса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Рощино перед приездом министра транспорта Соколова. Тюмень
Тюменцы не смогли вовремя вылететь рейсами двух авиакомпаний Фото:

Рейсы в Назрань (Ингушетия) и Астрахань из Тюмени задерживают на шесть часов. Информация представлена на сайте аэропорта Рощино.

«Рейсы ЕО 923, N4 923 Тюмень — Назрань, авиакомпаний „ИКАР“ и Nordwind Airlines. Вылет по расписанию: 07:05, расчетное время: 13:05», — сообщается на сайте аэропорта Рощино.

Также авиаперевозчики вовремя не смогут выполнить перелеты в Астрахань. Рейсы ЕО 916, N4 916 должны были вылететь из Тюмени в 16:10, но ожидается, что в воздух самолеты поднимутся лишь в 22:15.

В пресс-службу Nordwind Airlines (чьей дочерней компанией является «ИКАР») направлен письменный запрос. Ответ ожидается.

Будьте в курсе всех главных новостей Тюменской области - читайте канал Темы Тюмени.

Рейсы в Назрань (Ингушетия) и Астрахань из Тюмени задерживают на шесть часов. Информация представлена на сайте аэропорта Рощино. «Рейсы ЕО 923, N4 923 Тюмень — Назрань, авиакомпаний „ИКАР“ и Nordwind Airlines. Вылет по расписанию: 07:05, расчетное время: 13:05», — сообщается на сайте аэропорта Рощино. Также авиаперевозчики вовремя не смогут выполнить перелеты в Астрахань. Рейсы ЕО 916, N4 916 должны были вылететь из Тюмени в 16:10, но ожидается, что в воздух самолеты поднимутся лишь в 22:15. В пресс-службу Nordwind Airlines (чьей дочерней компанией является «ИКАР») направлен письменный запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...