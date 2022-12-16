По целям на Украине было выпущено 72 ракеты, сообщили украинские СМИ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Жители многих регионов Украины сообщают о взрывах, на всей территории страны объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ пишут о массовых отключениях света и водоснабжения. URA.RU приводит главные новости к этому часу о взрывах на Украине 16 декабря.
- Жители Украины и местные СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Николаевской, Харьковской, Кировоградской, Одесской, Полтавской и Днепропетровской областях, а также в Запорожье;
- Под обстрел попали энергообъекты на востоке и юге Украины, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко;
- По информации украинской стороны, по целям на Украине было выпущено 72 ракеты;
- Жители Украины сообщали о массовых отключениях света на всей территории страны. Власти украинских городов сообщали о полном обесточении Харьковской, Кировградской и Полтавской областей. В связи с этим обесточены участки железных дорог;
- Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в нескольких районах Киева, в числе которых Голосеевский и Днепровский. Об этом он писал в своем telegram-канале. Он также сообщил о перебоях с водоснабжением во всех районах города;
- Украинские СМИ сообщали об остановке поездов в Киевской и Харьковской областях. Пассажиров эвакуируют;
- Власти украинских городов призывали жителей не фотографировать и не выкладывать происходящее в интернет, чтобы «не помогать врагу планировать новые удары»;
- СМИ сообщали об отключении света в нескольких районах Киева. В telegram-канале «Типичная Одесса» предположили, что «такими темпами» город скоро будут готовить к эвакуации, ведь там не будет тепла и света;
- Из-за отключения света в Полтавской области и Кременчуге не работает система отопления.
Сообщения о взрывах и воздушных тревогах на Украине
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