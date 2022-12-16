Офис Зеленского заявил об экстренных отключениях электричества по всей Украине 16 декабря 2022 в 13:49 Размер текста - 17 + Отключение энергии связано с ударами по энергообъектам, отметил Кирилл Тимошенко Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На фоне взрывов на всей территории Украины вводятся экстренные отключения света. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко. «В связи с прилетами в энергообъекты в нескольких областях Украины по всей стране вводятся экстренные аварийные отключения света», — написал Тимошенко в своем telegram-канале. Он призвал граждан стран с пониманием отнестись к происшествию и пользоваться пунктами несокрушимости. Ранее жители Украины сообщали о взрывах по всей территории страны. Во всех регионах объявлена воздушная тревога. На фоне взрывов на всей территории Украины вводятся экстренные отключения света. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко. «В связи с прилетами в энергообъекты в нескольких областях Украины по всей стране вводятся экстренные аварийные отключения света», — написал Тимошенко в своем telegram-канале. Он призвал граждан стран с пониманием отнестись к происшествию и пользоваться пунктами несокрушимости. Ранее жители Украины сообщали о взрывах по всей территории страны. Во всех регионах объявлена воздушная тревога. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям