Офис Зеленского заявил об экстренных отключениях электричества по всей Украине

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Микрорайон Уралмаш без света. Екатеринбург, лэп, авария, линии электропередач, ремонт, электричество
Отключение энергии связано с ударами по энергообъектам, отметил Кирилл Тимошенко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На фоне взрывов на всей территории Украины вводятся экстренные отключения света. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

«В связи с прилетами в энергообъекты в нескольких областях Украины по всей стране вводятся экстренные аварийные отключения света», — написал Тимошенко в своем telegram-канале. Он призвал граждан стран с пониманием отнестись к происшествию и пользоваться пунктами несокрушимости.

Ранее жители Украины сообщали о взрывах по всей территории страны. Во всех регионах объявлена воздушная тревога.

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На фоне взрывов на всей территории Украины вводятся экстренные отключения света. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко. «В связи с прилетами в энергообъекты в нескольких областях Украины по всей стране вводятся экстренные аварийные отключения света», — написал Тимошенко в своем telegram-канале. Он призвал граждан стран с пониманием отнестись к происшествию и пользоваться пунктами несокрушимости. Ранее жители Украины сообщали о взрывах по всей территории страны. Во всех регионах объявлена воздушная тревога.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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