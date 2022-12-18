Челябинские поезда встали из-за непогоды

Пассажиров предупредили о задержках в движении поездов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На территории Челябинской области из-за неблагоприятных метеоусловий вынуждены останавливать поезда. Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), пассажиров в случае простоев обеспечивают горячим питанием.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями и обледенением проводов контактной сети 19 декабря пригородный поезд „Ласточка“ № 7902 сообщением Магнитогорск — Челябинск задержан на перегоне Красноселка — Еманжелинск на 2 часа 15 минут. Движутся с задержкой и другие поезда», — отметили в ЮУЖД.

Представители транспортной организации уточнили, что климат-контроль в салонах обеспечивает комфортную температуру воздуха, а пассажирам поездов № 11 сообщением Владивосток — Самара и № 148 сообщением Астрахань — Нижневартовск на станции Челябинск предоставят питание. В ЮУЖД добавили, что пассажиров поезда № 148, которые ждут состав в Чебаркуле, разместили в комнатах отдыха.

Поезд № 11 задерживается на 6 часов 22 минуты, № 148 — на 7 часов 33 минуты, поезд № 97 Тында — Кисловодск следует с задержкой в один час 48 минут. Опоздания зафиксировали на целом ряде станций в других регионах. Транспортники предпринимают усилия, чтобы устранить обледенение проводов и сократить время задержек.

Также 19 декабря были отмечены опоздания вылетов самолетов. Рейсы из-за неблагоприятных метеоусловий отменяли всю ночь. Утром борьба с непогодой продолжилась.